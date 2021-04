El plan B de los presidenciables

Con la proclamación del diputado Pablo Vidal como abanderado presidencial del Partido Liberal y del movimiento Nuevo Trato, ya suman 16 con candidatos a La Moneda.

La mayor parte de quienes hoy se declara como postulante al sillón presidencial sabe que no tiene reales chances de llegar a la papeleta del 21 del noviembre. Pero han apostado a hacer crecer a sus conglomerados y a sus propias posibilidades electorales a través de sus candidaturas.

El decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Eugenio Guzmán, sostiene que “en el caso de los partidos más pequeños sin identidad nacional, levantar un candidato presidencial da poder de negociación en sus coaliciones”.

“Lo que estamos viendo es una batalla de posicionamiento y de identidad, y no una ideológica”, enfatiza Cristián Valdivieso, de Criteria. En definitiva, la carrera presidencial para la gran mayoría es un espacio para aumentar la popularidad, agrega el director de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara.

Joaquín Lavín, UDI

En el entorno de uno de los abanderados presidenciales de la UDI, Joaquín Lavín, recalcan que “no hay plan B”. Esto, porque apuntan a que Lavín es la carta mejor posicionada en las encuestas (12% en Criteria) y quien, a su juicio, tiene más opciones de ganar en el sector y llegar a disputar la presidencial con las cartas de la oposición. Lo que es claro es que el actual alcalde de Las Condes termina su mandato en esa municipalidad y decidió no ir a la reelección y, por lo mismo, él mismo dijo cuando lanzó su candidatura que se la está jugando “con todo” en esta aventura presidencial. De no ganar o una vez que termine todo el tema presidencial, algunos en su entorno afirman que estaría en sus planes irse a vivir al sur y recalcan que, incluso, eso ha deslizado en algunas entrevistas que ha concedido a la prensa.

Foto: Agenciauno

Evelyn Matthei, UDI

Mientras su partido aún no toma una definición entre ella o su par de Las Condes, Joaquín Lavín, para competir por la Presidencia de la República, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, está concentrada en su reelección por esa comuna.

Ella ha dicho que llegará a la papeleta del 18 de julio -día en que se realizarán las primarias del sector-, pero en caso de que su opción quede en el camino, en su entorno dicen que se quedaría en Providencia, pues está segura de que obtendrá su reelección.

La alcaldesa de Providencia aparece en el quinto lugar de la encuesta presidencial realizada por Criteria en marzo con un 6% de las menciones ante la pregunta: ¿Quién te gustaría que fuera el próximo Presidente?

Foto. Agenciauno

Mario Desbordes, RN

Aunque afirman que están trabajando para ganar y que no hay un “plan B” delineado, en el entorno del abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, dicen que tienen una definición clara: que de perder en las primarias, el exministro quiere seguir influyendo en el debate público. En ese sentido, las mismas fuentes apuestan porque Desbordes, además de seguir ejerciendo su profesión como abogado, seguirá involucrado en RN y no se descarta formar parte de la lista que está trabajando Cristián Monckeberg y Paulina Núñez para las elecciones internas. Otros en su círculo apuestan a que sea ministro en caso de que gane otro de los abanderados presidenciales del sector, sin embargo, él ha transmitido, dicen, que ese no sería su camino porque lo “amarraría” mucho.

Sebastián Sichel, Independiente

Volver a sus labores académicas, ese -según su entorno- es el “plan B” del abanderado presidencial independiente Sebastián Sichel en caso de que no ganara las primarias presidenciales de Chile Vamos. Previo a su arribo al gobierno y a que decidiera ser carta para disputar La Moneda, era el director de la Escuela de Gobierno y académico de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y ha dicho que le gustaría hacer algo similar.

“Yo me imagino que Sebastián Sichel tiene alguna aspiración, pero sabe que de no ganar la primaria puede apostar al Parlamento o eventualmente puede a seguir construyendo un posicionamiento en torno a sí mismo para una segunda aventura”, dice Cristián Valdivieso, de Criteria.

Foto: Agenciauno

Carlos Maldonado, PR

Al interior de Unidad Constituyente aseguran que la decisión del presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, de lanzarse como presidenciable estuvo movida por dos objetivos: buscar una posible candidatura como senador por la Región de O’Higgins y, además, fortalecer a su colectividad aumentando su presencia parlamentaria.

Pese a esto, desde el círculo del exsecretario de Estado repiten insistentemente que el abanderado no tiene “un plan b” y que hasta hoy no tiene pensado en seguir el camino hacia la Cámara Alta.

Hasta ahora Maldonado no ha logrado posicionarse en las encuestas como presidenciable. En la última Cadem aparece con un 19% de conocimiento. Y no tiene menciones como presidenciable en la encuesta Criteria.

Pablo Vidal, Nuevo Trato y PL

Fue el último en sumarse a la carrera por La Moneda, al ser proclamado esta semana por Nuevo Trato y el Partido Liberal. El diputado -exmilitante de Revolución Democrática- apostará por consolidar el nuevo referente tras su salida del Frente Amplio en la primaria legal del 18 de julio. Sin embargo, en la oposición es sabido que el legislador tenía planes anteriores para competir por un cupo senatorial en la Región Metropolitana, lo que podría hacer de todas formas luego de participar de esa medición.

Cristián Valdivieso advierte que “es un parlamentario poco conocido” -salió elegido en 2017 con el 2,86% de los votos-. Su objetivo, dice Valdivieso, “es marcar una pauta temática y subir el nivel de conocimiento de un grupo que le ha costado tener una plataforma”.

Marcelo Díaz, Unir

Competir por un cupo senatorial, eventualmente, en la Región de Coquimbo o mantenerse como diputado por Valparaíso. Esas son las dos opciones que barajaría el actual candidato presidencial del movimiento Unir y exsocialista, Marcelo Díaz.

El legislador y exvocero de la Presidenta Michelle Bachelet, quien renunció al Partido Socialista en 2020, ha insistido en una primaria convencional que mida su competitividad frente a su único contendor del Frente Amplio, Gabriel Boric (Convergencia Social). Sin embargo, esa idea ha perdido fuerza al interior del bloque, donde esperan -mayoritariamente- que sea el magallánico quien lo represente en la carrera por La Moneda.

El despliegue del parlamentario hoy está enfocado en hacer crecer a Unir.

Jaime Mulet, FRVS

En el círculo del diputado y abanderado presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, dan por descontado que en noviembre compita por conseguir su reelección en la Cámara Baja -cargo que obtuvo en 2017 con un 10,02% de los votos en el distrito 8-, en caso de que no logre imponerse en su opción en la carrera a La Moneda.

Además, cercanos al timonel de esa colectividad -quien ya ocupó el cargo de diputado durante tres periodos desde 1998 al 2010- sostienen que el parlamentario también tiene en sus planes dedicarse a proyectos personales y familiares.

Frente a la pregunta ¿quién te gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile? de la última encuesta Criteria, no presenta menciones.

Ignacio Briones, Evópoli

Públicamente ha dicho que “no busca una carrera política” y pocos días después de dejar el gabinete, el exministro de Hacienda y candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, sostuvo que la suya “no es una candidatura testimonial, aquí vamos con todo”.

Esa misma frase reafirman por estos días en su entorno, donde aseguran que no tiene pensado un plan B. Sin embargo, quienes lo conocen explican que, de no resultar su arribo a La Moneda, Briones podría volver a abocarse al mundo académico y/o asumir algún directorio en empresas.

Frente a la pregunta ¿quién te gustaría que fuera el próximo Presidente? en la última encuesta Criteria no aparece su nombre, sin embargo, en conocimiento tiene un 79%.

José Antonio Kast, P. Republicano

“No hay plan B, ni C, ni D. Vamos con todo”, dicen en el Partido Republicano acerca del segundo intento de José Antonio Kast por llegar a La Moneda.

Según transmiten desde la tienda, el líder republicano no quiere “caer en supuestos” y sigue empeñado en obtener el triunfo. Claro que, tras su hospitalización por Covid-19, cambió el tono de su campaña y pasó de un estilo más frontal y crítico -particularmente hacia el gobierno- a un tono “de análisis y no en el emplazamiento”.

Así, para la colectividad la apuesta está en las elecciones presidencial y la parlamentaria, con el fin de obtener -por fin- una bancada de diputados. Sobre los comicios de mayo, aseguran, “no nos medimos”, aunque “daremos sorpresas”.

Pamela Jiles, PH

Su ofrecimiento de esta semana al gobierno para no competir en la próxima presidencial a cambio del patrocinio del Ejecutivo al tercer retiro de fondos previsionales, fue una señal. Así lo leyeron en la oposición, desde donde aseguran que las intenciones reales de la diputada humanista Pamela Jiles no irían detrás de una candidatura presidencial sino que de un cupo senatorial por la Región Metropolitana. Algo que, desde su entorno, en todo caso, han descartado.

Además, un factor que aún debe sortear su partido para una eventual inscripción de su candidatura presidencial, es juntar cerca de 1.100 firmas para constituirse en todo el país.

En la encuesta Criteria de marzo aparece tercera en la carrera presidencial con un 9%.

Foto: Dedvi Missene

Daniel Jadue, PC

Un as bajo la manga es lo que tiene el precandidato del PC Daniel Jadue para enfrentar la carrera presidencial. Semanas después de que oficialice su candidatura a La Moneda -el 24 de abril en el Comité Central de su colectividad- el actual alcalde de Recoleta competirá por una casi segura reelección en ese cargo.

De ese modo, en caso de que el jefe comunal -quien hoy es una de las cartas mejor posicionadas de la oposición en las encuestas- no logre llegar a La Moneda, terminará de ocupar su puesto en esa municipalidad hasta el 2026. Asimismo, en la oposición ven que la apuesta de Jadue y del PC es también sumar fuerzas para que la colectividad crezca en la elección parlamentaria.

En marzo Jadue aparece como segundo en la carrera presidencial con 11% (Criteria).

Gabriel Boric, CS

Los planes del diputado por Magallanes, antes de sumarse a la carrera presidencial, apuntaban a competir por un escaño en el Senado. Tras la determinación de Carolina Goic (DC) de no ir a la reelección y el hecho de que Carlos Bianchi (Ind.) quedara impedido de volver a buscar un cupo en la Cámara Alta, dejó a Boric con amplias posibilidades de ser electo. Sin embargo, ese escenario sólo podría mantenerse en caso de que pierda en la primaria del 18 de mayo, lo que le daría tiempo para inscribirse a las parlamentarias el 23 de agosto. En cambio, si va directo a la primera vuelta de noviembre, esa opción desaparece. Todo depende, además, de que el parlamentario logre juntar las 24 mil firmas que requiere para inscribirse.

Ximena Rincón, DC

Al igual que ocurrió en el caso de su antecesora en la Democracia Cristiana, Carolina Goic, la hoy abanderada presidencial de ese partido, Ximena Rincón, aún le quedan cuatro años como senadora por el Maule.

En ese sentido, desde su equipo sostienen que en el caso de que su opción no logre triunfar en la carrera presidencial, la parlamentaria seguirá ocupando su cargo en la Cámara Alta.

En la encuesta Criteria, la abanderada por la DC, aparece con un 2% de menciones ante la pregunta ¿quién te gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile? Rincón, a su vez, muestraun 81% de conocimiento y al interior de la oposición es vista como una figura altamente competitiva frente a Paula Narváez (PS) y Heraldo Muñoz (PPD).

Foto: Agenciauno

Heraldo Muñoz, PPD

Una opción senatorial es la que ha estado sonando alrededor del hoy candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz.

Y si bien desde su equipo descartan de plano que pueda abandonar la carrera por esa opción y aseguran que ha transmitido que no estaría interesado en esa alternativa, cercanos como Guido Girardi, han manifestado que el timonel sería un “inmenso aporte” como parlamentario por la Región Metropolitana en caso de que pierda en una eventual primaria de la centroizquierda. Algunos también mencionan la región de O’Higgins como otro camino para el timonel o, en otro caso, trabajar para un organismo internacional.

En el PPD sostienen que Muñoz no tendría planes de continuar a la cabeza de la colectividad.

(Foto: Agencia Uno)

Paula Narváez, PS

“No es algo que tenga en mente ahora”. Así responden en el comando de la abanderada socialista las opciones que tendría la exvocera de gobierno en caso de perder la primaria del 18 de julio. Si volverá al cargo que dejó en ONU Mujeres o si es que aceptaría -como se comentaba antes de su irrupción en el PS- competir por un cupo al Senado por Los Lagos, no es algo que esté evaluando. Desde su círculo aseguran que no tendría otras intenciones y recalcan que su candidatura surgió tras la petición de cientos de mujeres para que, ante la ausencia de liderazgos de su colectividad, se alzara como una alternativa. Su principal dificultad es que aún no logra despegar en las encuestas. Respecto a conocimiento, obtuvo el último lugar en la última encuesta Criteria, con un 52%.