Embajador alemán en Chile: “Carabineros enfrenta un nivel de violencia que no tiene parangón con lo que vive la policía en Alemania”

En el marco del proceso de modernización de Carabineros varias son las experiencias internacionales que la policía uniformada observa con especial atención. Debido a los cuestionamientos a la labor de Orden Público tras el estallido social y las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, es que los esfuerzos -tanto del Ministerio del Interior y Seguridad, y la propia institución- se han abocado a buscar modelos externos de cómo deben actuar ante masivas protestas. Es por esto que durante una semana representantes de la policía alemana visitaron nuestro país e intercambiaron con los jefes regionales de Orden Público tácticas que son utilizadas por ellos en la nación germana.

Uno de los activos partícipes de la actividad, que además expuso, fue el embajador de Alemania en Chile, Christian Hellbach. Si bien el diplomático dijo que no le correspondía a él, por no ser experto en el tema, evaluar el trabajo de la policía chilena ante lo que él califica como “numerosas e intensas protestas a partir de octubre de 2019″, sí se atreve a hacer un análisis tras el encuentro que reunió a especialistas de su país y chilenos. En ese sentido, aseguró a La Tercera que “los expertos alemanes constataron que Carabineros enfrenta en la actualidad condiciones muy complejas, entre ellas un nivel de violencia que no tiene parangón con lo que enfrenta habitualmente la policía en Alemania”.

Junto con esto, Hellbach detalló que la instancia sirvió para que tanto los representantes de la policía uniformada como también de la PDI recibieran información de sus pares germanos “sobre tácticas de desescalamiento en operaciones de control del orden público, el concepto de una policía ciudadana y la comunicación a través de redes sociales, pero también temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”.

Tras el encuentro, en que participaron el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Marcelo Araya, y el jefe de la Zona Metropolitana, Enrique Monrás, ambas policías sellaron un compromiso de colaboración permanente tanto en estrategias para enfrentar masivas manifestaciones, como en otras temáticas claves como lo son la persecución del narcotráfico y el crimen organizado.

Incorporar estrategias

Una vez concluidas las jornadas, en que todos los jefes regionales de Orden Público participaron vía teleconferencia, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, realizó una evaluación. “Es muy relevante para nuestra institución tener esta relación con el gobierno de Alemania, con quien mantenemos contacto fluido y que nos ha permitido recoger experiencias tremendamente valiosas”, expresó.

En esa misma línea, el alto oficial apuntó que Carabineros ha sido capaz “de incorporar algunas estrategias muy importantes y que ya las estamos aplicando, con el propósito de fortalecer nuestro desempeño profesional”.

Por su parte, Hellbach manifestó que para ellos como embajada esta actividad que ya se está reiterando hace dos años los ponía muy contentos. “Es un diálogo de igual a igual para apoyar la institucionalidad chilena en este esfuerzo. Lo que tratamos de hacer es acompañar esos cambios de forma constructiva para que Carabineros sea una policía de la ciudadanía”, remató.