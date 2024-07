Asegura que la próxima semana, a más tardar, deberían sentarse a conversar con el Partido Republicano e intentar llegar a consensos para tener candidatos a alcaldes únicos en la derecha de cara a las elecciones de este año.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dice entender el estilo de negociación del partido fundado por José Antonio Kast y reconoce que han tenido triunfos electorales. Sin embargo, advierte que para estos comicios el escenario es diferente y que se debe poner sobre la mesa un elemento con el que, a su juicio, Chile Vamos juega a su favor: la experiencia de haber sido gobierno.

El Partido Republicano los llamó a reflexionar sobre las candidaturas que anunciaron. ¿Lo harán?

Me parece legítima la forma en que ellos han trabajado. Cada partido tiene una cultura y una forma de hacer las cosas. Ellos se han comunicado más por la prensa que directo, pero nosotros estamos apuntando a discutir los temas en una mesa.

De las 284 comunas, ¿hay algunas en las que ustedes estén dispuestos a ceder?

Hay 284 en las que definimos al mejor candidato o candidata pensando en lo mejor para el sector completo y teniendo siempre en cuenta las expectativas que ellos habían hecho llegar. Así que hay efectivamente varias comunas, dentro de la 284, en que está abierto a encuestas, y en todas se puede conversar.

Ellos se quejan de que habían pedido competir en 69 zonas y de esas ustedes dejaron libres para conversar un poco más de 20.

Yo discrepo de eso, primero porque eso no se nos ha hecho presente en una reunión donde estemos todos los presidentes y los equipos negociadores, así que yo lo tomo como un comentario a la prensa, pero no como parte de la negociación.

Usted dijo que se sorprendió de las declaraciones, que hubiese esperado un encuentro previo antes del anuncio de republicanos.

Sí, el ánimo con que estamos trabajando es justamente llegar a una propuesta política para la ciudadanía que muestre la unidad de toda la oposición, y eso necesita reuniones y acuerdos. El anuncio vía prensa es legítimo, pero no es parte de la negociación.

Pero ustedes hicieron lo mismo el viernes pasado...

Nosotros mostramos el acuerdo interno de la coalición, pero justamente, junto con el acuerdo interno que incluye 284 comunas, muchas de ellas todavía están sujetas a encuestas. Y de esas 61 comunas que no fueron asignadas con candidatos nuestros, se abre un espacio de conversación.

¿En ese sentido les incomoda el estilo republicano?

Yo entiendo que son culturas de los partidos, y republicanos, en general, ha operado en esa forma. Ellos han hecho los anuncios por separado. Ellos hacen un esfuerzo por marcar diferencia.

¿Pero le preocupa? Queda menos de un mes para la inscripción de candidaturas y lo que se ve es que esto se va a transformar en una guerra entre dos derechas.

Sería muy malo, dañino y nos perjudicaría también en el resultado electoral. No contribuye en nada. Y yo confío en que no se va a transformar en eso, que esto tiene que ver más con un posicionamiento público que con la convicción de llegar a acuerdos en nombres.

¿Ellos están en lógica de posicionamiento?

Es reforzar su identidad, es lo que han hecho siempre. Por eso no me llama la atención, porque es parte de la cultura del Partido Republicano.

Ellos dicen que la marca republicana es mejor que la de ustedes. ¿Le consta?

Miremos las encuestas. Si fuera así, yo no tengo la evidencia.

¿Les han mostrado encuestas?

No (...). Pero en la elección municipal pesa mucho más la persona que va a ocupar el cargo. Entonces, mi impresión es que aquí, más que la marca, el énfasis tiene que estar puesto en buenos candidatos, en personas que de verdad van a reflejar las expectativas del sector completo para mejorarles la vida a las personas.

¿Pero no pesa más en la negociación que la marca del partido esté mejor posicionada?

Así como republicanos afirma que gran parte de su valor es la marca, nuestro valor está en la gestión. Republicanos no ha sido gobierno, nosotros sí. Y tenemos evidencia de logros en dos gobiernos del Presidente Piñera que se está reivindicando cada día más. Y eso las personas lo echan de menos. Entonces, yo encuentro que es legítimo que republicanos afirme su potencial negociador en la marca, pero el nuestro es la capacidad de gestión.

Entonces, ¿cree que debe pesar más la experiencia?

Hay más experiencia probada, entonces por eso la conversación es tan necesaria, porque también ir con personas que no vienen de una trayectoria probada tiene un riesgo, por muy buena marca que tenga. Las personas ya corrieron un riesgo también con el Frente Amplio.

¿Con republicanos podría pasar lo mismo que con el FA, que las personas les cuestionen la falta de experiencia?

Bueno, no sé cuánto medirán las personas el peso de una postura ideológica por sobre la expectativa de resultado, depende de eso. Y, en este caso, particularmente en la elección municipal, la posibilidad de probar una trayectoria con evidencia puede tener un valor importante.

Ellos defienden además que han tenido buen desempeño electoral en las últimas elecciones, que se han ganado su espacio.

Es cierto que republicanos ha tenido éxitos electorales, pero en elecciones muy distintas de estas y en un contexto muy distinto. No nos olvidemos que pusieron el énfasis en la elección de consejeros en temas de seguridad, que no era necesariamente el contenido de lo que se iba a tratar en la Constitución. Entonces, ellos se posicionaron en temas de interés ciudadano y sintonizaron con un buen mensaje, pero eso no garantiza que la valoración ciudadana, en este caso, a través de los candidatos que ellos lleven va a producirse en la misma dinámica. Es un juego a ciegas, podría ser o no podría ser.

¿Entonces, es el turno de ellos de ceder?

Lo que pasa es que nadie es dueño de los espacios. Podría, claro, abrirse una conversación en que se generen, por ejemplo, oportunidades distintas de las que nosotros hemos considerado.

¿Cuándo va a haber reunión con republicanos?

Ha habido conversaciones, pero no sé, y esto lo digo francamente, no sé si ha habido una programación de reunión, por lo menos yo no tengo programada una reunión, pero sí sabemos que es urgente juntarnos con ellos.

Pero me imagino que quiere que esto se resuelva antes de la fecha límite de inscripción de candidaturas...

Idealmente deberíamos tener reuniones durante la próxima semana. Y que en unos 10 días se desarrollen las conversaciones y lleguemos a un acuerdo.