Hamilton Mourão, vicepresidente de Brasil: “Las expectativas sobre las relaciones bilaterales con el gobierno de Gabriel Boric son las más optimistas posibles”

“Con gran alegría desembarcó en Chile en misión oficial, en representación del Presidente Jair Bolsonaro, para asistir a la ceremonia de investidura del Presidente electo Gabriel Boric. “Llevaré un mensaje de éxito en la nueva tarea, dejando claro que los lazos que nos unen seguirán siendo fuertes”, escribió el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourão, la noche del miércoles en Twitter, a su arribo a nuestro país.

El viaje a Chile del general retirado del Ejército, de 69 años, se produjo luego de que Bolsonaro anunciara en enero que no acudiría a la toma de posesión de Boric. “No voy a entrar en detalles porque no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil va muy bien con todo el mundo. Hay que ver quién va a la toma de posesión del nuevo Presidente de Chile. Yo no iré”, afirmó en esa ocasión al canal Gazeta Brasil.

Gabriel Boric y Hamilton Mourão celebran una reunión bilateral en Santiago, el 10 de marzo de 2022. Foto: Reuters

El gobierno de Bolsonaro fue uno de los últimos de la región en felicitar a Boric por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones chilenas, el pasado 19 de diciembre. Solo lo hizo cuatro días después en una escueta nota en la que le deseó “éxito” y reafirmó la “solidez de los lazos amistad y cooperación” entre ambas naciones.

En un tono algo displicente, Bolsonaro se había referido al resultado de las elecciones en Chile en una de sus tradicionales retransmisiones por redes sociales: “Prácticamente la mitad de la población se abstuvo y con la otra mitad que fue a votar (el resultado) dio el 55% por el tal Boric y un 45% por Kast”.

Mourão viajó a Chile justo en medio de las repercusiones de la guerra de Ucrania. El 24 de febrero, el mismo día que el Presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión, Bolsonaro desautorizó a su vicepresidente por condenar la operación y pedir el “uso de la fuerza” en apoyo a Kiev.

“Quien habla sobre esas cuestiones se llama Jair Mesías Bolsonaro y quien tenga dudas, que consulte la Constitución”, afirmó el mandatario, junto con el canciller Carlos França, durante su transmisión semanal por redes sociales.

Mourão, que remarcó que apenas estaba dando su “opinión” y que no hablaba en nombre del gobierno, aseveró igualmente que “Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano”.

Jair Bolsonaro y Hamilton Mourão reaccionan durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 24 de febrero de 2021. Foto: Reuters

“Con todo el respeto a la persona que dijo eso, está hablando algo que no debe, no es de su competencia, es nuestra competencia”, manifestó Bolsonaro, quien es capitán de la reserva del Ejército y desde hace meses está distanciado con su vicepresidente. Mourão ha criticado con dureza algunas políticas del mandatario ultraderechista sobre la Amazonía y la pandemia de coronavirus.

De hecho, Mourão confirmó en febrero que no se presentará como compañero de fórmula de Bolsonaro, quien aspira a ser reelecto en los comicios generales del 2 de octubre próximo. Militar de carrera, el general retirado adelantó que buscará un escaño en el Senado por el estado de Río Grande do Sul. Según el portal Metrópoles, Mourão articulaba su candidatura a la Cámara Alta por lo menos desde abril de 2021.

En otra prueba de su distanciamiento de Bolsonaro, Mourão calificó como un “despropósito” los rumores de que las Fuerzas Armadas no aceptarían una eventual victoria del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en las elecciones presidenciales que se realizarán en octubre.

En una entrevista que concedió esta semana a Metrópoles, Mourão reconoció también que su actual relación con Bolsonaro es “protocolar”. “Entonces, intento cumplir con las tareas que me asigna, como esta tarea que me dio para ir a Chile”, dijo.

Sebastián Piñera y Hamilton Mourão se reúnen en La Moneda, el 10 de marzo de 2022. Foto: Reuters

Previo a su arribo a Chile, Mourão accedió a responder por escrito un cuestionario enviado por La Tercera sobre su visión del nuevo gobierno de Boric y el escenario político regional.

¿Cuál es su evaluación de la relación bilateral durante el gobierno del ahora expresidente Piñera?

La relación bilateral Brasil-Chile durante el gobierno del Presidente Piñera fue muy buena y productiva, con un incremento de las relaciones comerciales principalmente. Los resultados son claros. A nivel mundial, Brasil concentra el mayor stock de inversiones extranjeras chilenas, estimado en alrededor de US$ 35.000 millones. El comercio bilateral experimentó una fuerte recuperación en 2021, alcanzando los US$ 11.400 millones.

¿Qué razones tuvo Bolsonaro para no asistir al cambio de mando?

El Presidente Bolsonaro no asistió a la transmisión de mando debido a compromisos oficiales de agenda previamente establecidos. Al representarlo, me siento sumamente halagado y reafirmo la prioridad otorgada por Brasil a las relaciones con Chile.

¿Cuáles son las expectativas sobre las relaciones bilaterales con el gobierno de Boric?

Las expectativas sobre las relaciones bilaterales con el gobierno de Boric son las más optimistas posibles, manteniendo los lazos de amistad y las relaciones económicas entre los dos países.

¿Cómo ve el panorama político en la región, con el actual predominio de fuerzas de izquierda en varios países?

En relación con la evaluación del escenario político en la región, el ascenso de fuerzas de diferentes orientaciones en varios países forma parte del proceso político de alternancia de poderes y refleja la plena vigencia de las instituciones democráticas.

¿Y cuál es su análisis del escenario de cara a las elecciones presidenciales en Brasil?

Es prematuro analizar el panorama de las elecciones presidenciales en Brasil. Tendremos mejores condiciones para analizar este escenario cuando comience efectivamente el período de campaña electoral.

¿Cómo evalúa hoy la gestión de la pandemia en Brasil?

Los resultados son altamente positivos. Alrededor del 80% de la población brasileña está con el esquema de vacunación completo.