James Danckert, Profesor de Sicología en la U. de Waterloo: “Durante los confinamientos nos sentimos limitados”

Doctorado en Neurosicología, James Danckert, profesor de Sicología en la Universidad de Waterloo, en Canadá, participó recientemente en un estudio de investigadores de EE.UU. y Canadá, que buscaban cuantificar el vínculo entre la propensión innata de una persona al aburrimiento y los comportamientos que infringen las reglas durante la pandemia de Covid-19, como pasar menos horas separado de los demás o celebrar una reunión social. En esta entrevista con La Tercera se refiere a ello y los efectos sicológicos que los confinamientos generan en la gente.

Los expertos coinciden en que la pandemia ha generado una apatía social generalizada. ¿Qué factores explican este aburrimiento social como algunos lo llaman?

Ciertamente, el aburrimiento no es apatía. Cuando estamos aburridos, queremos algo significativo para hacer, pero simplemente no queremos nada disponible actualmente para nosotros. Ciertamente, durante la pandemia de Covid-19 hemos visto un aumento en las experiencias de aburrimiento y nuestro trabajo ha demostrado que aquellos que son propensos al aburrimiento (y que tienen niveles más bajos de autocontrol y, en cierta medida, aquellos que tienen fuertes creencias socialmente conservadoras) eran más propensos a romper las reglas del distanciamiento social. Durante los confinamientos nos sentimos limitados, como si no tuviéramos el control de nuestras vidas. Y eso puede conducir al aburrimiento y, en última instancia, a respuestas desadaptativas.

¿Cómo se manifiesta el aburrimiento social en las personas?

En las personas el aburrimiento se siente comúnmente como agitación e inquietud mientras buscamos algo que hacer, pero continuamente fallamos en encontrar algo que pensamos que podría satisfacer nuestro deseo de comprometernos. Las investigaciones muestran que el aburrimiento tiene valencia negativa, es decir, generalmente es una sensación incómoda que la mayoría de nosotros intenta evitar. Pero también es un llamado a la acción, para así encontrar algo más significativo o satisfactorio en lo que participar.

¿Cree que este fenómeno es temporal o puede continuar tras el fin de la pandemia?

El aburrimiento ha estado con nosotros desde siempre, presumiblemente fue seleccionado durante nuestra evolución. El aburrimiento es evidente en los animales y funciona como un impulso para explorar el entorno de uno, que es vital para la supervivencia. Entonces, el aburrimiento no desaparecerá cuando termine la pandemia; la gente puede experimentarlo menos, pero siempre estará con nosotros.

Hay quienes sostienen que la pandemia ha traído consigo una mayor susceptibilidad y una amplificación de las emociones. ¿Es eso así? ¿Cómo afecta las relaciones interpersonales?

No conozco ningún dato que sugiera que las emociones se hayan amplificado en intensidad; es posible. Cualquier amplificación del aburrimiento hace que sea más difícil interactuar con el mundo de manera significativa y con un propósito. Y esto también es cierto para nuestras relaciones. No hay mucha investigación sobre el aburrimiento en las relaciones; ciertamente, se necesita hacer mucho más.

¿La polarización y el agotamiento emocional aumentan la apatía social pandémica?

El trabajo que publicamos recientemente que muestra que los individuos propensos al aburrimiento que tienen ideologías políticas sociales conservadoras simplemente mostró que esas personas eran más propensas a romper las reglas del distanciamiento social. Pensamos que esto podría suceder porque sentían que su identidad estaba amenazada por las restricciones pandémicas. Por lo general, las personas socialmente conservadoras no toman con agrado la intervención del gobierno. Así que cosas como el uso de mascarillas se volvieron políticamente polarizantes y fueron una parte importante de la identidad de las personas. Esa amenaza, y la amenaza para el sentido de agencia que representa el aburrimiento, les facilitó romper las reglas. En otras palabras, su aburrimiento alimentó su necesidad de establecer un significado; la forma en que lo hicieron fue fortalecer su sentido de identidad, que a su vez fue apoyado por resistir las restricciones impuestas por el gobierno a los confinamientos.