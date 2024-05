Katherine Martorell (RN): “Siempre hay un riesgo de caer en el populismo, por eso son importantes los acuerdos”

Esta semana, en medio de su agenda personal, la exsubsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell (RN) estuvo pendiente de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Pese a que ya abandonó el cargo, sigue atenta a la contingencia en materia de orden público en su rol como asesora de la Municipalidad de Providencia, a cargo de Evelyn Matthei, quien se posiciona como carta para llegar a La Moneda.

La exautoridad del Interior aborda la crisis de seguridad que se profundizó tras el asesinato de tres carabineros y el desafío que tiene su sector para enfrentar el problema.

¿Qué propone para mejorar la seguridad en el país?

Hemos escuchado muchas lamentaciones, pero lo que uno busca es que esto no ocurra. Hay dos proyectos discutiéndose desde el 2018: uno lo firmó el Presidente Piñera, que es la Ley Antiterrorista, y el otro es la Ley de Inteligencia. Tenemos la necesidad de contar con robustez en esos dos temas. La inteligencia es fundamental para poder prevenir estas situaciones. Es evidente que estamos frente a un acto terrorista.

¿Cómo evalúa el rol que ha jugado la derecha? ¿Lo considera desordenado?

La oposición ha sido, en materia de seguridad, un gran aliado del gobierno. Todos los proyectos de ley han sido aprobados con los votos de la derecha. Es todo lo contrario de lo que pasó en el gobierno anterior. Cuando el oficialismo era oposición, rechazaron todos los proyectos de ley de seguridad. Muchos proyectos que se rechazaron podrían tenernos hoy en una situación mucho más preparada para enfrentar el crimen organizado. Respecto de la reacción frente a lo ocurrido, demuestra la angustia de lo que están viviendo las personas. Los parlamentarios sienten lo que se percibe en la calle respecto de la inseguridad y eso puede generar cierto desorden, que no exista una sola voz.

¿Cuál es el riesgo de que surjan medidas más duras, como la pena de muerte, o que no haya consenso en la derecha sobre estado de sitio?

El estado de sitio es una herramienta constitucional. No me parece que exista un desorden solo en la derecha. Frente a esta situación se buscaron y se plantearon todas las alternativas que existen. Los parlamentarios son portavoces de lo que siente la gente en la calle. Yo escuché al senador Juan Castro (PS) decir que había que ir con todo. Al final lo importante es que existan acuerdos y se avance en algo. Porque si todo esto se traduce en ideas que no se concretan en nada, no tiene ningún sentido.

Katherine Martorell (RN). Foto: Andres Perez

¿Pero en estos temas quizás sería mejor no escuchar a la calle? Hay un riesgo de caer en populismos y en efectismos.

El populismo me molesta profundamente, el efectismo no tanto. Pero más allá de eso, lo importante es que existan acuerdos, que esto se debata abiertamente en el Congreso y que se llegue a acuerdos que se traduzcan en algo sólido y contundente. Siempre hay un riesgo de caer en el populismo, por eso son importantes los acuerdos y el diálogo. Vivimos en una sociedad en que hoy el populismo es un problema. No hay nada que le haga más mal a la democracia que el populismo.

Pareciera existir una competencia interna entre Chile Vamos y republicanos por quién se endurece más.

He visto en la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) una línea muy marcada y sintonizada, desde Demócratas al Partido Republicano en cuanto a la visión de cómo debe llevarse adelante la propuesta. Más allá de lo que uno vea en redes sociales, si uno va al trabajo concreto, se dará cuenta de que en la discusión parlamentaria hay una mirada común. Incluso, en muchos casos con votos del oficialismo.

¿Qué le parece la propuesta de José Antonio Kast de un muro en la frontera con Bolivia?

Más que el muro, a mí la zanja, que en su minuto se criticó bastante, siempre me pareció una buena idea, más aún se olvida que esto fue una medida que partió con Michelle Bachelet. La zanja es una buena idea y con Bolivia es muy difícil, pero debiese buscarse presión internacional, porque es evidente que no están contribuyendo ni colaborando nada en la inmigración ilegal que tenemos en el país.

Republicanos ha dado señales de dureza como ir a El Salvador de Nayib Bukele y el anuncio del muro. ¿Se han sobregirado?

También Rodolfo Carter fue a El Salvador. Una cosa es mirar y otra es la propuesta que nace de ahí. No he escuchado al Partido Republicano proponer lo que hace El Salvador, sí he visto que están viajando y mirando políticas públicas.

Pero es una señal política...

Claro. Es una señal. Pero a mí me parece que la realidad de El Salvador es muy distinta a la de Chile. En El Salvador la única prioridad es la seguridad. Nosotros tenemos temas muy importantes, como el crecimiento, la salud, la educación. No tenemos una situación como la de El Salvador, en que tú cruzas una cuadra y te matan. Entiendo que ellos estén visitando y conociendo, así como Carter fue a conocer, Matthei fue a juntarse con expertos en materia de seguridad en Estados Unidos, en Colombia, de Italia. Está bien conocer lo que se hace en otros países, pero lo interesante es saber en qué se traduce eso.

Katherine Martorell (RN). Foto: Andres Perez

¿Carter y Kast pueden caer en populismos?

Es que no he visto a ninguno proponer una medida relacionada con El Salvador. Me parece injusto decir que alguien es populista porque visita un país.

¿El manejo de la seguridad genera un impacto en las elecciones municipales de octubre?

De todas maneras va a marcar las elecciones, es hoy día la prioridad de los chilenos y, por lo tanto, la prioridad de los candidatos. Están en sus programas municipales elevando mucho el tono en seguridad. Hoy los alcaldes tienen muy pocas facultades en seguridad, es solamente preventivo lo que pueden hacer y lo más importante es el trabajo coordinado que se hace con Carabineros. Entiendo que eleven el tono, pero hay que moderar las expectativas.

Algunos en Chile Vamos apuestan a propuestas moderadas y a ser una oposición constructiva, porque hay posibilidades de llegar a gobernar en 2026.

Sí. Más que moderadas, me gusta el concepto realista y que sirvan.

¿La idea es llegar al gobierno con leyes avanzadas?

Eso es fundamental, nosotros estamos viviendo un momento que es crítico en materia de seguridad. Estamos viviendo una emergencia, el Estado todavía no lo termina de entender. Tenemos muchos carabineros haciendo labores administrativas; si hubiera una inversión real se podría contratar personas para que ellos tomen los partes, denuncias y constancias y los carabineros estén en las calles. El Estado hoy día no comprende la emergencia de seguridad que estamos viviendo.