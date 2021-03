La presencia chilena en la campaña presidencial de Perú

En un par de meses, el excongresista de Acción Popular, Yonhy Lescano sorprendió al posicionarse entre los postulantes mejor evaluados para llegar al Palacio Pizarro. De acuerdo a los últimos sondeos, el centrista alcanza más de un 16% de apoyo.

En su página web, el candidato rememora que conoció a su esposa, la abogada chilena Patricia Contador Durán, en 1985, cuando viajó a Santiago para cursar un magíster en Derecho Privado en la Universidad de Chile. “Visité la librería Andrés Bello y cuando me encontraba seleccionado los libros vi ingresar a mi esposa, me impresionó tanto que dije interiormente ‘esta es la mujer’ con quien haría mi familia”, señala Lescano. El matrimonio tiene tres hijos.

Según el diario Perú 21, Contador es hija de un alto oficial de Carabineros y tras su arribo a Perú presidió la Asociación Civil Corazón de María en Puno y fue asesora jurídica ad honorem del Comité de Damas del Congreso.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer en 2019, estalló una denuncia de acoso sexual de una periodista contra Lescano a través de WhatsApp. A pesar de mantener por años un bajo perfil, la abogada asumió la defensa de su marido y envió una carta en la que evidenció su escepticismo. “Pienso que pretenden sacarlo del Congreso y configurar, armar, un tipo de acoso sexual. Pero el acoso sexual no existe en ninguna parte”, apuntó Contador.

Para el periodista peruano Fernando Vivas, “la presencia en la campaña de la esposa de Lescano, chilena que debe tener muchas décadas viviendo en Perú, no será determinada por sus orígenes, sino por su presencia en la denuncia, que según el excongresista está archivada en Fiscalía. En ese momento, ambos dieron entrevistas juntos a la prensa”.

Por esto, en el caso de una eventual victoria electoral de Lescano, la nueva primera dama de Perú sería chilena.

El candidato George Forsyth acompañado de su familia.

No obstante, no es el único candidato con este vínculo. “No soy chileno ningún segundo de mi vida porque no fui inscrito en el Consulado de Chile. No tengo nada que sea chileno, no tengo la nacionalidad chilena”. Así de tajante respondió el candidato presidencial de Victoria Nacional y segundo lugar en las encuestas con un 11% de respaldo, George Forsyth cuando fue consultado sobre sus orígenes, debido a que su madre es chilena.

El exfutbolista, de 38 años, ha intentado apartarse y acallar los rumores de su cercanía chilena, incluso mostrando documentos oficiales de su nacimiento. En un programa de televisión aseguró que su padre, el embajador peruano Harold Forsyth, estuvo en Santiago y conoció a la miss Chile 1976, María Verónica Sommer. “Como buen peruano se trajo a la miss Chile. Fue y conquistó Chile. Le dimos su venganza”, apuntó el exregidor de La Victoria.

Forsyth, que nació en Caracas y después vivió en Canadá y Alemania hasta los 13 años, ha defendido en varias ocasiones que es “peruano de nacimiento. No soy nada ‘chamo’”, en referencia a su paso por Venezuela.

“Chile no ha estado en la narrativa de la campaña, como si ha estado en agenda la situación de los migrantes venezolanos. En cualquier caso, es evidente que habrá una segunda vuelta en junio en una elección marcada por minicandidatos, en el que el puntero llega solo a un 15% de apoyo”, señala a La Tercera la politóloga peruana Milagros Campos.

La analista política Verónica Ayala sostiene que “Las parejas o familias de los candidatos han pasado a un segundo plano, pero es necesario apuntar que sí existieron en menor medida alusiones a la nacionalidad de la esposa de Lescano y de la madre de Forsyth, y la posibilidad de que esto pueda ser una limitante. Por ejemplo, se puso en discusión la peruanidad de Forsyth por su derecho a la nacionalidad irrenunciable, cuestionamiento que no sucede con la candidata Verónika Mendoza, de madre francesa”.