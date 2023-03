Recorriendo la Región de Valparaíso se encuentra por estos días la exseremi de Gobierno y candidata al Consejo Constitucional, Leslie Briones (RN).

En su cargo como vocera regional, la abogada se hizo conocida en la zona, y hoy espera que ello le sirva para lograr un escaño.

Para esta campaña, se enfrentará a rostros de mayor trayectoria política, como los exdiputados Edmundo Eluchans (UDI) y Gonzalo Ibáñez (RN), mientras que desde el Partido Republicano apuestan por su carta fuerte: el abogado y brazo derecho de José Antonio Kast, Antonio Barchiesi.

¿Qué temas espera impulsar?

Lo más importante es no cometer los errores del proceso anterior. Valparaíso lamentablemente sufrió los embates de tener una izquierda ideologizada, donde, además, no hubo liderazgos claros para poder levantar un proceso que era tan importante. Hoy día es la oportunidad para enmendar estos errores y crear una nueva y buena Constitución. Nuestro trabajo será la seguridad para las familias, que tengan la libertad y la seguridad de poder escoger un colegio para sus hijos, poder escoger la salud.

¿Qué se debe hacer distinto de este proceso?

Debemos tomar este desafío con la responsabilidad que se necesita. Tendiendo al diálogo, al debate, pero poner en el centro de la discusión a las personas. Actuar de manera transparente, de manera honesta, es fundamental para recobrar la confianza ciudadana. En el proceso anterior se les prometió muchas cosas y se usaron y se aprovecharon de los sueños y anhelos. Eso no es tolerable.

¿Qué recogería del proceso anterior?

La política de género es importante incluirla como un nuevo derecho. Trabajar por una Constitución que nos permita con igualdad no solamente de derechos, sino que de oportunidades. Donde también se trabaje por la prevención de la violencia contra la mujer y se establezca desde esa perspectiva. No solamente la violencia intrafamiliar, sino que todo tipo de violencia a la que le hemos dichobasta.

¿Cómo ve la arremetida del Partido Republicano en Valparaíso?

Me llama mucho la atención el Partido Republicano que nunca quiso ser parte de este proceso. De hecho no estaba de acuerdo con que nosotros cumpliéramos con la palabra empeñada que era tener una buena y nueva Constitución. Y están llevando candidatos que finalmente están llamando a votar desde ahora por el rechazo. Ese tipo de cosas no hacen sentido y es ahí donde apelo al sentido común de la ciudadanía. Es importante lograr los acercamientos necesarios en los temas que sean parte de lo que defendemos como derecha, pero alejarnos también de los extremos que no nos permiten avanzar a un mejor país.

¿Es un lastre o un beneficio haber sido funcionaria del gobierno pasado?

Nuestra candidatura asegura diálogos hacia una nueva Constitución y también firmeza al momento de defender las ideas. Yo jamás voy a renegar de las ideas que tengo como derecha y, sobre todo, como derecha social. En ese sentido, soy parte de un movimiento donde nos tocaron muchas crisis en Valparaíso. La crisis medioambiental, la social y la pandemia. Siempre son un aprendizaje y eso se ha valorado. Lo he visto en la calle con mucho respeto y reconociendo ese trabajo permanente.

¿Qué rol debiera tener el expresidente Piñera?Algunos dicen que fuera de la primera línea, pero otros promueven un mayor protagonismo.

Es una persona muy inteligente, muy capaz y políticamente tiene las habilidades para definir cuándo quiere estar y cuándo no. Tiene también el liderazgo de apoyar, de acuerdo a su mirada, en un proceso tan importante donde nadie sobra. La trayectoria de él es indudable, y cualquier rol que pueda desempeñar siempre en este proceso es importante porque ninguna persona en Chile sobra para lograr el objetivo de tener una Constitución mejor.

¿Dónde se gana la campaña? ¿En la costa o en la zona interior?

La campaña se va a ganar en la región completa. No voy a abandonar ninguno de los territorios. Esta campaña tiene la necesidad de generar una vinculación ciudadana a propósito de lo que tuvimos que vivir anteriormente, donde los representantes de la ciudadanía no fueron capaces de escucharlo.

¿Cuáles son las aspiraciones electorales del sector?

Obtener dos como Chile Vamos, dos de la izquierda, y hay un tercero que esperamos que sea nuestro pero que vamos a pelear combo a combo con la izquierda.

¿Cómo debe ser el tono de la campaña?

Tenemos que actuar con transparencia. Decir que la Constitución establece las bases fundamentales de la construcción de nuestro país, y que establece los principios fundamentales que van a regirlo, pero que no va a cambiar la vida. Sino que más bien va a definir cuál es el marco legal donde se va a tener que debatir después en el Parlamento y definir las políticas específicas para cada uno de los principios.