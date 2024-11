María José Hoffmann (UDI): “Esta elección no es un plebiscito, pero a los candidatos oficialistas la mochila del gobierno les pesa bastante”

La exsecretaria general de la UDI María José Hoffmann reconoce que “hace un año, nadie pensaba que podíamos ganar (la gobernación) de Valparaíso”. Hoy, a horas de la segunda vuelta, afirma que en la derecha “se ha construido una épica donde creemos que es posible derrotar al Frente Amplio en sus bastiones”.

Distante de la idea de perder, afirma que no tiene un plan B, pero que está a disposición de lo que defina su colectividad. “Si voy a ser candidata a otra cosa, eso se conversará posteriormente. O si me tengo que ir a recorrer Chile con Evelyn Matthei, lo haría encantada. Esa respuesta no depende de mí”, dice.

Los resultados municipales de la región asentaron alcaldías de izquierda como la reelección de Macarena Ripamonti en Viña del Mar. ¿Pueden ser predictores para este domingo?

Como Chile Vamos recuperamos varias alcaldías en la región, por ejemplo la de Quilpué, que es la tercera ciudad más grande de la región. Los otros resultados tienen más que ver con la división de la derecha en Valparaíso, y en Viña del Mar, con la incapacidad que tuvo nuestro candidato (Iván Poduje) de hacer una campaña más amplia, más convocante. Pero más allá de esos casos, no hay ninguna duda de que nuestro sector avanzó con mucha fuerza en una región que es la cuna del Frente Amplio y transformamos esta elección, que se veía imposible para el sector, en competitiva.

¿Prevé un resultado estrecho?

Hace un año, nadie pensaba que podíamos ganar Valparaíso. Y hoy hemos construido una épica donde creemos que es posible derrotar al Frente Amplio en sus bastiones. En la última elección de gobernadores, la izquierda sacó 15 de los 16 gobernadores, y con trabajo, hemos logrado que nuestra batalla cultural vaya avanzando. Hoy hemos vuelto a hablar de seguridad, de crecimiento y de la mala gestión del oficialismo.

¿Cree que la campaña por Valparaíso fue de las más ásperas? El actual gobernador, Rodrigo Mundaca (Ind.-FA), aludió a que le avergonzaría ser militante UDI.

El problema de Mundaca no soy yo, sino que es su mala gestión. Mi objetivo siempre fue visibilizar su mala gestión. Y en los debates visibilicé que se han reconstruido solo 14 casas (tras los incendios), que la región no tiene crecimiento y que Perú nos pasó por arriba en materia portuaria. Pero él siempre buscó las descalificaciones personales.

Luego del primer período de gobernadores electos, ¿la ciudadanía ha entendido el rol del cargo? Pareciera no ser tan claro por las pocas facultades que tienen.

Si uno compara, el expresidente Sebastián Piñera traspasó 15 facultades, mientras que el gobierno del Presidente Gabriel Boric, solo cuatro. Aún hay una deuda tremenda por parte de la actual administración con la descentralización. Por ejemplo, en la ley se estableció un periodo de 24 meses para que los primeros gobernadores pudieran pedir facultades y la Región de Valparaíso no presentó ninguna propuesta. Así es que sí, por supuesto que esta es una figura que necesita mayores atribuciones y, por mi parte, ojalá tener la facultad de poder rebajar impuestos a emprendedores locales.

En nueve regiones del país se enfrentan en segunda vuelta un candidato opositor versus uno respaldado por el gobierno. ¿Ve esta elección como un plebiscito?

La verdad es que no. Nosotros como sector ya obtuvimos un triunfo importante en primera vuelta con candidatos que pasaron a segunda vuelta con buenos porcentajes. Si bien no creo que esta elección sea un plebiscito, a los candidatos oficialistas la mochila del gobierno les pesa bastante. En Valparaíso (Mundaca) es un candidato absolutamente de extrema izquierda, parte de la coalición gobernante, y no es tan fácil desligarse de su propio gobierno.

La gestión tras los incendios o el caso Monsalve ¿pueden afectar en la votación de su competidor?

Totalmente. La mala gestión, el estancamiento y el deterioro de la región es absoluto. La crisis de seguridad, donde Mundaca no asumió el liderazgo prácticamente en ningún tema, es lo que nos ha permitido no solamente pasar a segunda vuelta, sino que también -próximamente- ganar la elección. Las expectativas de la extrema izquierda de ganar en primera vuelta no se cumplieron y dos tercios de la región no votaron por él en primera vuelta.

¿Qué debería hacer Chile Vamos respecto de Evelyn Matthei? ¿Se debería oficializar como abanderada del sector?

Evelyn Matthei, como nadie -y como ninguno de los eventuales candidatos presidenciales- ha ejercido un liderazgo de manera amplia y convocante. Ha apoyado a todos los candidatos sin distinción y tomó la iniciativa de apoyar de manera activa al candidato del Partido Republicano en la Sexta Región. El buen momento de Chile Vamos y el buen momento de liderazgo de Evelyn Matthei podrían coronarse con un triunfo el domingo, pero aún así el posicionamiento de Evelyn es indiscutible en todo el sector.

¿Pero es partidaria de que el candidato o candidata presidencial de su sector se defina en primarias?

Quiero ser muy cuidadosa, porque las cosas hay que hacerlas bien. Las candidaturas no las imponen los partidos políticos, sino que las imponen las personas. Ahí está la fuerza de Evelyn Matthei, que es una persona que es de derecha, pero que es la única que es capaz de penetrar en el centro político. Por lo tanto, hoy lo que empieza es una etapa donde tenemos que conversar con mucha unidad, porque esto no significa que el resto de los partidos no puedan llevar candidatos, pero con mucha unidad y sin soberbia hay que buscar el mecanismo que nos permita ganar el próximo año.

De no triunfar este domingo, ¿tiene algún plan B? ¿Postulará al Parlamento?

Estoy tan concentrada en ganar que no tengo ningún plan B. Lo único que te puedo decir es que nosotros en la UDI siempre ponemos el objetivo colectivo antes que el personal. Si voy a ser candidata a otra cosa, eso se conversará posteriormente. O si me tengo que ir a recorrer Chile con Evelyn Matthei, lo haría encantada. Esa respuesta no depende de mí, porque, además, estoy segura de que voy a ganar el domingo.