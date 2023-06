McCarthy pide detener Visa Waiver hasta tener acceso a registros penales de chilenos

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, republicano que puso en duda la entrega de la Visa Waiver a chilenos, aseguró ayer que debería “detenerse el programa de exención de visado para Chile, hasta que nos permitan mirar a los antecedentes penales de los que están entrando a nuestro país”, luego de acusar a las autoridades nacionales de no permitirles “mirar los papeles de quienes viajan cuando están en Chile. El crimen organizado está asaltando nuestra casa”, dijo.

McCarthy viajó ayer al distrito de Orange County, en California, para escuchar a las fuerzas de orden locales sobre “los efectos que están teniendo en sus comunidades los allanamientos de morada perpetrados por delincuentes extranjeros que se aprovechan de la situación de Chile en el Programa de Exención de Visado”, detalló el fiscal de distrito del condado, Todd Spitzer.

El debate sobre la entrega de la Visa Waiver a chilenos creció luego de que McCarthy denunciara la presencia de bandas criminales nacionales. Foto: AGENCIAUNO.

En la instancia, McCarthy también aseveró que los delincuentes chilenos “no vienen y rompen la puerta principal. Ponen interferencias en los celulares y bloquean tu Wi-Fi. Así que la seguridad de tu casa no funciona. Entran por el segundo piso y asaltan la casa robando la caja fuerte. Usan uniformes y trajes de camuflaje, pero luego trabajan con China para regresar el dinero a América del Sur”.

Según el presidente de la Cámara de Representantes, se trata de “una operación criminal altamente sofisticada que se está aprovechando del laxo Programa de Exención de Visado de la Administración Biden”. Las “políticas blandas del gobernador de California Gavin Newsom y los demócratas de Sacramento”, disparó, “facilitan que los delincuentes se salten la fianza y huyan a otro lugar en lugar de cumplir condena”.

También tuvo palabras para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien amenazó de que “si no actúa, los representantes del Partido Republicano cortarán el financiamiento de este programa”.

El republicano se preguntó: “¿Por qué no detenemos ese programa hasta que se llegue a un acuerdo? Imagino que se llegará a un acuerdo más rápido si se detiene el programa. Prefiero proteger a los estadounidenses en lugar de los sentimientos de los chilenos, tanto si lo hacen bien como si no. Así que me gustaría pedir al Secretario de Interior que detenga el programa hoy hasta que lo arreglemos. Si no está arreglado para la semana que viene, lo incluiremos en nuestro proyecto de ley”, cerró.