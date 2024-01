Mundaca y reelección en Valparaíso: “Espero ser el candidato de la unidad, soy el que obtuvo más votos”

En su primera entrevista como presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi), el actual gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, adelanta que en su mandato impulsará la “ley de rentas regionales, la ley de plantas y la habilitación de una división de prevención del delito y atención a las víctimas.

El gobernador, que asumió el año 2021 con el apoyo del Frente Amplio, ya tomó la determinación de repostular. Ahora llama a los partidos a apoyarlo institucionalmente y defiende su estilo crítico al gobierno.

Los alcaldes en su región lo apoyan, ¿Por qué aun no hay apoyo institucional de los partidos oficialistas?

Los partidos están tomándose su tiempo, están analizando su definición. Guardo una muy buena relación en general con el Frente Amplio, en particular con los parlamentarios.

Esperamos que las definiciones que tomen los partidos sean más racionales y coherentes, teniendo en cuenta que soy primera mayoría nacional proporcional. Tengo 300 mil votos y no lo digo con soberbia, ni con falsa pretensión, sino que es una cifra clara, nítida y elocuente. Espero que en las decisiones que tomen los partidos de Gobierno prime la racionalidad y no falsos intereses o propósitos.

Ha sido crítico con el gobierno en varias oportunidades ¿no cree que eso ha incidido para que no lo apoyen institucionalmente?

Yo no sería tan tajante, siempre hay conversaciones. Ahora, es cierto que hemos tenido una postura crítica ante algunas decisiones que se han tomado porque soy gobernador de Valparaíso y tengo que representar el estado de ánimo de mi región. Sin embargo, también valoro la participación que tuvo el gobierno en este cambio de mando. No es casual que haya asistido la ministra del Interior a la ceremonia de traspaso de mando de Agorechi.

¿Lo entiende como una señal del Gobierno para su reelección?

Sí Lo leo de esa manera, es una lectura personal. Me parece que es una buena señal y espero que las cosas no cambien.

17 Enero 2024 Retrato al Gobernador Regional de Valparaiso, Rodrigo Mundaca. Foto: Dedvi Missene

El Partido Socialista nominó a Mauricio Viñambres para postular a la gobernación ¿Está disponible para las primarias?

No me voy a referir a otros candidatos que no conozco, no tengo que emitir una opinión respecto a las decisiones que toman algunos partidos que se declaran oficialistas. Espero ser el candidato de la unidad, soy el que, proporcionalmente, a nivel nacional, obtuvo la mayor cantidad de votos.

Los votos no son inmutables. No soy su propietario, pero los resultados son elocuentes. Lo que exigiría, es respeto y coherencia, entendiendo que fuimos la primera mayoría en la región.

¿Qué liderazgos ve en el FA de cara a las elecciones presidenciales?

Es prematuro. Sería irresponsable de mi parte hablar sobre liderazgos. No hay que ser partidario de la crisis del pato cojo, ni mucho menos. Por tanto, el Presidente está dedicado a gobernar. Su tarea es gobernar, en la práctica será la propia historia, y el desempeño de quienes se piensen candidatos o de quienes la ciudadanía levante quienes finalmente estarán en la papeleta para la primarias.

Una promesa del actual Gobierno era que la figura del delegado presidenciale desaparecería ¿Qué le parece que aún no se haya hecho?

Es un compromiso que con el tiempo se ha ido morigerando. Hay un proyecto de ley, sobre el cual hemos opinado y que nos parece insuficiente. Es una discusión que se mantiene abierta.

¿Cómo evalúa lo que va del gobierno de Gabriel Boric?

Ha enfrentado dificultades con una oposición que muchas veces actúa de manera muy obtusa que le niega la sal y el agua. No es fácil navegar con una oposición que tiene la capacidad de veto al interior del Congreso.

Se está dotando de mayores medios a las autoridades locales y regionales por la crisis de seguridad. Se está haciendo un esfuerzo importante por construir barrios y viviendas dignas. Ahora bien, las gestiones siempre son perfectibles, nunca son suficientes porque nunca la población está completamente satisfecha, más allá de las cosas que uno pueda hacer.

¿Qué diferencias tiene con el gobierno?

He tenido diferencias en materia de descentralización, sin duda, en materia de forma, pero nadie tiene que olvidar que yo trabajé por el éxito de este gobierno, trabajé en su programa y en la candidatura. Por tanto, cuando se nos plantea que no somos oficialistas, la verdad es que no nos interesa tener el rótulo en el pecho, ni mucho menos, sino que nosotros damos prueba de aquello de forma concreta.

Hace un mes dijo que no debía cerrarse el proceso constitucional. ¿Sigue creyéndolo ?

Durante estos últimos años, fuimos testigos de la imposibilidad de llegar a acuerdos en ambos procesos constituyentes. Procesos de naturaleza distinta y con resultados distintos, pero que dieron cuenta de que nuestra sociedad tiene como desafío, valorar la democracia, la educación política y el fortalecimiento de la participación ciudadana. A propósito de aquello, necesitamos que la política sea una herramienta social y que, sin duda, sea ejercida por buenos ciudadanos. En esta declaratoria me parece que es importante la formulación de una nueva carta constitucional.

¿Qué le parece que el Presidente dijera que no va más eso?

El Presidente tiene una opinión, nosotros tenemos una distinta y eso no nos hace antagónicos o adversarios e irreconciliables.