Rodrigo Durán: “En Chile hay un estancamiento en la productividad que tiene relación directa con la falta de adopción de IA”

¿Qué tan preparado está el país para la inteligencia artificial? Esa es una de las principales preguntas que surgen ante la creciente masificación de la IA en diversas áreas de la sociedad. Chile, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) -estudio que mide el avance de la IA y que es liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia)-, está en una posición aventajada en la región, pero aún tiene muchos desafíos por delante.

Rodrigo Durán, gerente del Cenia, sostiene que uno de los grandes desafíos en esta materia está en disminuir la asimetría de información que existe respecto al impacto de la IA en diversos ámbitos. Esta carencia, dice, genera un retraso en la adopción de esta tecnología en la industria, afectando, por ejemplo, la productividad.

Es en este contexto que el Cenia iniciará en abril un curso gratuito de seis semanas -gestado junto al Banco Interamericano de Desarrollo, en alianza con La Tercera y OTIC Sofofa-, enfocado en disminuir esta brecha de información y entregar herramientas que permitan a los participantes estar a la vanguardia a nivel latinoamericano. La iniciativa abrirá el proceso de postulación la segunda quincena de enero y estará dirigida -en esta primera versión- a tomadores de decisiones de empresas de diversos sectores económicos e industriales.

-El rápido avance de la IA en los últimos años –y particularmente en el 2023 con la masificación de la IA generativa– hace cada vez más apremiante acercar el conocimiento de esta tecnología a la ciudadanía. ¿Cómo lo ha abarcado el Cenia?

Totalmente de acuerdo con eso. El desafío más grande quizás está, primero, en dar a entender el potencial de la IA. Esta es una tecnología que tiene límites, que no es una lámpara a la que uno frota y sale un genio que concede deseos. Entonces, lo principal para nosotros y el gran desafío es avanzar en el entendimiento de qué es lo que está detrás de esto: qué es un algoritmo, qué es la inteligencia artificial en general, cuáles son los límites, etc. Aparte de eso, hemos hecho un esfuerzo bien grande por desarrollar aplicaciones concretas y de fácil acceso para la ciudadanía, para que cualquier persona pueda ver su potencial.

-¿Qué esperan lograr con esta primera generación que tomará el curso?

Estamos convencidos de que los contenidos que vamos a entregar son una herramienta que va a permitirles tomar decisiones que los van a poner a la vanguardia de sus sectores industriales a nivel latinoamericano. Lo segundo es que queremos promover una conversación respecto a los desafíos que hay entre distintas industrias -por eso la diversidad de sectores industriales en el curso es importante- para avanzar en la adopción de IA. Lo que a nosotros nos interesa es que la industria y la economía chilena avancen hacia la vanguardia de la digitalización y la adopción de esta tecnología. En Chile hay un estancamiento en la productividad desde hace diez años, que tiene relación directa con la falta de adopción de estas tecnologías (IA). Éstas pueden tener un impacto significativo en la mejora de la productividad de la economía chilena en cualquier ámbito industrial. ¿Por qué no hemos tomado esa decisión todavía? Nosotros creemos que es falta de información y este curso está orientado a resolver esa brecha.

Rodrigo Durán, gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. (Foto: Bastián Sepúlveda/La Tercera)

-Según los resultados del ILIA, Chile se posiciona como un referente dentro de la región frente al desafío de la IA. ¿Qué acciones se han implementado con éxito? ¿En qué áreas?

Chile tiene tres áreas donde destaca en comparación a sus vecinos. La primera es que ha existido una continuidad a nivel de política pública. La política vigente fue desarrollada por el gobierno del Presidente Piñera -por solicitud de la Comisión de Desafíos del Futuro (del Senado)-, y el gobierno del Presidente Boric lo que hizo fue continuar con el plan de acción y actualizar sobre lo que ya se venía construyendo. Esa transversalidad es algo que no se ve en otros países de la región. El segundo espacio donde destaca es en materia de investigación: Chile tiene tres veces más autores per cápita de inteligencia artificial. Esa fortaleza explica por qué tienes una comunidad académica que puede tener un centro nacional de IA. Y lo tercero, es porque esa comunidad académica reposa sobre un sistema de formación de capital humano avanzado. Tenemos una muy buena tasa de egresados de ciencias de la computación per cápita, tenemos varios programas de doctorados y magísteres en IA.

-En esa misma línea, ¿cuáles son los desafíos que se deben trabajar para estar en una mejor posición ante los cambios que ya estamos viendo y los que vienen?

El impacto que esto tiene en productividad es abismante; es como el impacto que tuvo internet o la luz eléctrica, esa es la magnitud de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Nosotros estamos atrasados en la adopción de ésta y no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público. Pensemos que esto podría resolver temas de lista de espera, de revisión de licencias, de seguridad, de seguridad alimentaria, sequía, monitoreo de vida silvestre... una lista de problemas públicos que hoy son apremiantes y que podríamos enfrentar con IA, pero que no lo estamos haciendo. El segundo desafío tiene que ver con la legislación más adyacente: todavía no tenemos una ley de protección de datos actualizada; hace poco se despachó la Ley Marco de Ciberseguridad, pero tampoco la teníamos hace un año atrás. Es decir, hay un rezago en la discusión legislativa. Se está pensando en empezar a discutir una ley sobre IA, pero ese es el segundo piso de la casa, el primero es tener una ley de protección de datos, de delitos digitales y de ciberseguridad que sea robusta y acorde con los tiempos actuales. Y el tercero tiene que ver con la penetración relativa de habilidades en la fuerza laboral, no solamente a nivel gerencial. Eso tiene que ver con que nuestro sistema de capacitación está rezagado, es un desafío pendiente ver cómo nosotros le damos herramientas a la fuerza laboral para que puedan aprovechar la oportunidad que ofrece la inteligencia artificial.

