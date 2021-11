Rojo Edwards (Republicano): ”A diferencia de este gobierno, vamos a apoyar a Carabineros”

Dice ser “el único Rojo de derecha” y que así lo reconocen cuando recorre las comunas de la capital, donde busca quedarse con un escaño senatorial en las elecciones del 21 de noviembre.

Para ello, el exdiputado y candidato del Partido Republicano, Rojo Edwards, lleva camino recorrido, pues fue la carta de su colectividad para la elección de gobernador regional metropolitano, pero consiguió poco más del 6% de los respaldos y quedó quinto. Ahora, está convencido de que obtendrá su revancha, gracias al fortalecimiento del candidato presidencial de su partido, José Antonio Kast.

¿Cómo recibe las críticas que, desde la centroderecha, apuntan que su candidatura podría perjudicar al sector?

José Antonio Kast necesita un Parlamento que lo apoye. Hoy día, hay posibilidades ciertas de que gane y yo espero ser el representante de Kast en el Senado. Además, probablemente, en Santiago vamos a elegir tres senadores, uno o dos ojalá sean de Republicanos.

Se ha ido instalando la idea de que sea Kast quien pase a segunda vuelta. ¿Ese fortalecimiento le ayuda a usted para salir electo?

No me cabe duda que quienes consideren a Kast como su candidato presidencial van a tener una tendencia natural a posibilitarle, dentro del Parlamento, la realización de su programa. En ese sentido, todos los candidatos del Frente Social Cristiano debiésemos ser mirados con mayor cercanía.

¿Y cómo ve la irrupción de Fabiola Campillai?

Fabiola Campillai tiene mucho arrastre, pero es difícil que salga sola. El sistema D’Hondt lo que haría es que esos votos se pierdan.

En general, en el bloque oficialista hay cierto pesimismo sobre los resultados de la parlamentaria. ¿A qué lo atribuye?

A que la gente quiere una defensa de sus principios con convicciones. Creo que ha bajado mucho el apoyo a Chile Podemos Más, pero ha subido muchísimo el del Frente Social Cristiano.

Se ha planteado que el pesimismo tiene que ver con haber sido gobierno y cómo la crisis social, política y económica ha golpeado a la administración de Piñera...

Por supuesto. Este es un gobierno que no defendió lo que tenía que defender. Es evidente que las personas que votaron por un programa y por ciertos principios que no vieron reflejado en el actuar del gobierno, le dan el apoyo a otro proyecto nuevo como el nuestro.

Un “emblema” de la crisis social ha sido la denominada “zona cero”. ¿Qué propondría para hacer frente a los hechos de violencia en esa zona de Santiago?

Primero, no vamos a apoyar nunca un indulto a delincuentes y narcotraficantes, y eso nos separa fuerte y firmemente del proyecto de gobierno de Boric y de Provoste. Segundo, a diferencia de este gobierno y sus candidatos al Parlamento, vamos a apoyar a Carabineros, vamos a devolverles atribuciones y vamos a trabajar con la cadena completa para la defensa y seguridad de la gente. Eso implica no solamente modernizar a Carabineros, sino también revisar los cambios que requieran la fiscalía y la justicia.

¿Cuál va a ser su prioridad legislativa si es que gana la elección?

La implementación del programa de gobierno de Kast. Ese es el motivo por el cual soy candidato.

¿Y con qué expectativa va a asumir este rol, considerando que es poco probable que logren mayoría en el Congreso?

Tenemos que esperar lo que pase el 21 de noviembre, pero nuestra natural inclinación será con todos quienes no estén con el proyecto de Boric y en unidad con quienes defienden la democracia. Porque esta elección es entre democracia y libertad y en contra del proyecto radical y comunista de Boric.

¿Eso incluye a sectores de izquierda moderados, como la DC?

Por supuesto.

¿Aunque la DC apoyara a Boric en segunda vuelta, si es que es ese el escenario?

Cuando uno habla de un partido, más que de los dirigentes, habla de la base social que han representado. Eso no significa que vayamos a ir a conversar con Yasna Provoste, porque ella no es una defensora de la libertad, quiere indultar a violentistas, quiere robarnos los ahorros de las pensiones y, por lo tanto, no la vemos como una potencial aliada.

¿Qué opina de la acusación constitucional contra el Presidente en la Cámara? Y si fuera senador, ¿cómo la votaría?

Se debió esperar la investigación de la fiscalía y/o generar una comisión investigadora antes de acusar constitucionalmente. Mi mala opinión de lo acometido por este gobierno no implica que valide el ánimo electoralista que el espectáculo liderado por (Jaime) Naranjo tuvo. Debemos cuidar la institución de la Presidencia.