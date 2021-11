Spotify y La Tercera se unen en el podcast El Café Diario

El mercado del podcast en el mundo ha crecido considerablemente en los últimos años, y aunque Latinoamérica ha demorado más en sumarse masivamente a este modo de consumo de contenido de audio, lo ha hecho con fuerza. Por eso, no es de extrañar que en su estrategia global la compañía sueca Spotify haya identificado ahí un área de especial interés.

Y dentro de ese universo, los podcasts diarios de actualidad han señalado un camino particularmente interesante. Aunque no fue el primero, el fenómeno de The Daily, del New York Times, en 2017, se convirtió en un fenómeno de audiencia y motivó el surgimiento de muchos podcasts similares que siguieron su ejemplo. Fue así como en febrero de 2019 La Tercera estrenó Crónica Estéreo, el podcast diario que hoy acumula más de 570 episodios. El único antecedente en la región para entonces estaba en Brasil: el podcast “Cafe Da Manha” había debutado en enero de ese año como una coproducción entre Spotify y el periódico Folha de Sao Paulo. Se trataba de un esquema de producción que la empresa sueca replicaría luego en Argentina junto a La Nación, con El Primer Café (marzo 2019), en Colombia con su propia versión de El Primer Café (julio 2019), junto al diario El Tiempo, y luego en México con El Café de la Mañana (octubre 2020), junto al diario Reforma.

Para sus operaciones en Chile, Spotify eligió a La Tercera como su partner. El resultado es El Café Diario, y debutará este lunes 15 de noviembre.

“Seguimos completando esta franquicia ahora en Chile con La Tercera, uno de los medios de comunicación más respetados del país”, comenta Javier Piñol, jefe de Estudios de Spotify, Latam & US Latin. Esperamos que con esta alianza entre Spotify y El Café Diario con La Tercera lleguemos al alcance del éxito de los otros programas en Latinoamérica, sumando la posibilidad de explorar historias de periodismo de investigación que abarcan a toda la región”.

El Café Diario estará a cargo del mismo equipo de Crónica Estéreo, reforzado en la producción. La conducción estará al mando de Francisco Aravena junto a Rocío Montes, periodista especializada en política, corresponsal del diario El País de España en Chile desde hace 10 años y colaboradora de diversos medios escritos, como el Diario Financiero.

“Quienes nos siguen en Crónica Estéreo pueden esperar un contenido similar, pero mejorado con la incorporación de Rocío, quien, además, es una muy buena entrevistadora”, comenta Aravena. “Cada día vamos a abordar en profundidad un tema de la contingencia, para darle contexto e intentar dimensionar su significado más allá de la noticia diaria, ya sea conversando con fuentes directas o con periodistas y editores de La Tercera que siguen y reportean cada uno de estos temas”, explica. “El periodismo escrito es mi familia de origen, por lo que debutar en un podcast con un gran equipo como este es un desafío que me tiene feliz en lo profesional y personal”, dice Rocío Montes.

“Spotify es la compañía líder en el mercado del streaming de audio en todo el mundo, y esta alianza nos permitirá llegar a un público más amplio. Al mismo tiempo, consolida la apuesta de La Tercera por el audio, como parte de su estrategia multiplataforma, más que un diario”, apunta José Luis Santa María, director de La Tercera.

A partir de su debut, el 15 de noviembre, El Café Diario estará disponible exclusivamente en Spotify, de manera gratuita, como todos los podcasts (es decir, no se requiere contar con una cuenta pagada). Los lectores de las diferentes plataformas de La Tercera podrán acceder a cada episodio con un link que los llevará directamente.