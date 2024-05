Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “En el centro de cada respuesta de seguridad tienen que estar los DD.HH.”

Desde octubre de 2022, tras suceder a Michelle Bachelet en el cargo, el abogado austríaco Volker Türk es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando le ofrecieron el trabajo no dudó en aceptarlo, ya que anteriormente había trabajado como Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra (2015-2019), jugando un rol clave en el desarrollo del emblemático Pacto Mundial sobre los Refugiados.

Por ese trabajo representó al organismo en Malasia, fue jefe auxiliar de la misión en Kosovo y en Bosnia y Herzegovina, coordinador de protección regional en la República Democrática del Congo y también en Kuwait. Para él la Declaración Universal de Derechos Humanos es clave e incluso hasta el día de hoy guarda una copia desgastada que le regaló un profesor de secundaria en su escritorio.

En esta conversación con La Tercera, Türk analiza la situación de los derechos humanos en distintos países del mundo.

Sobre la guerra en Gaza, existen reportes recientes del hallazgo de fosas comunes en los hospitales de Nasser y Al-Shifa y se han hechos llamados para que se lleve a cabo una investigación independiente, ¿cree que eso pueda ser posible?

Cuando hay narrativas que compiten y hay narrativas que compiten sobre estas fosas comunes, es realmente importante tener investigaciones transparentes e independientes, porque se trata de un número significativo de personas que obviamente fueron enterradas. No tiene que ser mi oficina, puede ser la comisión de investigación. Puede ser una investigación internacional acordada por quien sea. Pero para nosotros es importante encontrar la verdad en todo aquello en lo que hay narrativas contrapuestas. Y eso vale para este asunto, pero también para cualquier otro. Y puede que ahora no sea posible, pero espero que lo sea en el futuro.

Niños palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una casa en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 27 de abril de 2024. Foto: Reuters

La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, emitió un reporte sobre el genocidio en Gaza. De acuerdo a lo que usted ha visto hasta ahora, ¿considera que Israel está cometiendo genocidio en Gaza?

No me corresponde a mí como Alto Comisionado pronunciarme al respecto. Porque está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia. Es un caso pendiente. Así que el tribunal emitió medidas provisionales en las que pedía a Israel que se asegurara de hacer todo lo posible para evitar un caso plausible de genocidio. Lo que hemos dicho, y lo que yo he dicho muy claramente, es que se produjeron claras violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos tanto por parte de Hamas como de Israel.

Usted también ha hecho llamados para un alto el fuego, ¿cómo evalúa la situación actual en Gaza?, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de un ataque en Rafah?

He advertido repetidamente sobre un ataque militar a Rafah, donde hay más de 1,2 millones de palestinos desplazados, el impacto sobre las personas que ya están hambrientas, que viven en refugios improvisados, en refugios muy pobres, que apenas tienen condiciones adecuadas de agua, que ya no tienen mucha asistencia médica, sería desastroso. No podemos imaginar lo que esto significaría. Así que creo que quien tenga algún poder debería usarlo para influir en Israel, para que no inicie un ataque masivo en Rafah.

Estudiantes marchan y se manifiestan en el campus de la Universidad de Columbia en apoyo a un campamento de protesta que apoya a los palestinos, en Nueva York, el 29 de abril de 2024. Foto: Reuters

Desde el 7 de octubre de 2023 se ha visto un aumento de la violencia en Cisjordania, ¿cómo evalúa usted la situación allí?

(Estoy) extremadamente preocupado. Hemos visto un aumento de la violencia y también hemos visto que las actividades de asentamiento continúan en Cisjordania. Y de nuevo, esto tiene que parar. Quiero decir, no podemos tener continuas actividades de asentamiento en Cisjordania. Tenemos que encontrar una manera muy diferente de lidiar con los problemas de violencia que surgen en Cisjordania. Y sí, creo que también estamos haciendo sonar las alarmas sobre Cisjordania. Y lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, antes del 7 de octubre, advertí sobre el deterioro de la situación en Cisjordania.

En estas últimas semanas, los estudiantes de prestigiosas universidades en Estados Unidos han protestado por la guerra en Gaza y han sido arrestados y desalojados, hay quienes señalan que esto atenta contra la libertad de expresión, ¿cómo lo ven ustedes?

Es un tema complejo. Y, por supuesto, está la libertad de expresión. Está la libertad de asociación, está la libertad de reunión. Pero, por supuesto, también tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Si hay antisemitismo, es totalmente inaceptable. Lo mismo ocurre con el odio antipalestino o las tendencias islamófobas, que también son inaceptables. Y es realmente importante entonces que las autoridades universitarias, pero también las autoridades del Estado, se aseguren de que contemplan estas situaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, me preocupó lo que hemos visto en términos de informes.

Respecto a Venezuela, el Presidente Nicolás Maduro dijo que invitaba al Alto Comisionado a volver al país, ¿cree que sea posible y cuándo ocurrirá?

Vi el anuncio y he enviado a un alto oficial ahora a mirar los detalles de cómo se puede hacer esto. Lo lamento cuando fuimos expulsados. Y espero que sea posible negociar una forma de volver a Venezuela, porque creo que es bueno tanto para la sociedad civil como para las autoridades, y tenemos que trabajar juntos en esto. Sí, pero todavía se está negociando.

Mega cárcel de El Salvador. Foto: Reuters.

Venezuela va a celebrar elecciones, pero se han excluido a algunos candidatos opositores, ¿cómo ve esta situación?

Existen principios de elecciones libres y justas. Eso forma parte del marco de los derechos humanos. Pero también es muy importante garantizar el espacio político donde pueda tener lugar un verdadero debate. Lo que significa libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de reunión. Y estos son los principios que se aplican en todo el mundo, incluida Venezuela.

Sobre el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ¿existe una preocupación en su oficina sobre que su estilo se pueda extender hacia otros países de América Latina?

Creo que la situación en El Salvador es muy diferente a la de cualquier situación en América del Sur. Creo que hay tener tasas muy altas de homicidios, un país plagado de conflictos, había este fenómeno tan horrible de las maras. Y hay detrás enormes desigualdades socioeconómicas. Y en la respuesta siempre creemos que hay que abordar los aspectos de seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos, pero también hay que abordar las desigualdades desde la perspectiva de los derechos humanos. Cuando se toman medidas de emergencia, como las que El Salvador ha tenido durante bastante tiempo, deben ser de corta duración. Por eso me preocupa que se puedan seguir declarando situaciones de emergencia, porque la legislación sobre derechos humanos exige que sean de corta duración y que la respuesta de seguridad sea proporcional. Así que creo que es importante, cuando oigo hablar de esto en diferentes contextos, no comparar peras con manzanas.

Le preguntaba porque distintos líderes en la región consideran a Bukele como un ejemplo de lo que se tiene que hacer para enfrentar los problemas de seguridad...

Y creo que mi respuesta a esto es que no se pueden comparar peras con manzanas, porque cada situación es diferente, pero en el centro de cada respuesta de seguridad tienen que estar los derechos humanos. Y se puede combinar una respuesta de seguridad con los derechos humanos.

Conductores de motocicletas pasan por un control de carretera en llamas mientras aumenta la ira por la escasez de combustible que se ha intensificado como resultado de la violencia de las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 13 de julio de 2022. Foto: Reuters

Actualmente en Chile existe un fuerte debate sobre la seguridad, especialmente por la situación en el sur del país. ¿Cómo se puede equilibrar la seguridad con los derechos humanos?

Creo que es importante tener en cuenta la historia, ya sabes lo que significa que los derechos humanos son una guía para la seguridad de las fuerzas del orden en todo lo que hacen. Y los mismos principios se aplican como la proporcionalidad, la necesidad, la distinción y la rendición de cuentas. Creo que es importante que exista esta Comisión de la Paz, que realmente trata de abordar también las causas y tiene esta consulta con el pueblo mapuche. Y creo que es, también, importante no estigmatizar a las poblaciones, porque a veces miramos a las poblaciones con una sola perspectiva. Y por eso esta comisión es tan importante. Cuando se trata de la aplicación de la ley, en los últimos años se han desarrollado muchas normas sobre el uso de la fuerza, sobre las circunstancias, la rendición de cuentas, pero también sobre las lecciones que hay que aprender a partir de 2019. Y mi oficina ha trabajado y hecho recomendaciones. Lo que también significa reparaciones, lo que significa rendición de cuentas, lo que significa luchar contra la impunidad en todos los frentes, incluyendo, por supuesto, la rendición de cuentas de los agentes del orden.

Los países de la región se han visto enfrentados a una gran inmigración, pero en muchas ocasiones los migrantes son estigmatizados, ¿cómo evalúan esta situación?

En primer lugar, tenemos que entender por qué la gente se desplaza: son ante todo seres humanos. A veces la narrativa en torno a la migración es extremadamente negativa y es importante ponerle un rostro humano. Y también comprender, por ejemplo, que algunas personas abandonan situaciones de violencia, la persecución por motivos de género y algunos se marchan por razones de privación extrema. También vemos hasta qué punto la migración ha beneficiado a los países. Estoy en Europa y hay todo un debate sobre la migración. Algunos de los hoteles y los restaurantes y el sector privado se ven afectados ahora por el hecho de que no tienes más migrantes o no migrantes que estén cubriendo algunas de las carencias. En Estados Unidos hay todo un debate sobre los inmigrantes. Yo vivía en Nueva York durante la pandemia y no podríamos haber sobrevivido sin la ayuda de los trabajadores migrantes que, a diario, arriesgaban sus vidas repartiendo comida, entregando todos los suministros que necesitábamos. Así que a veces el debate sobre la migración se vuelve muy binario. Y se vuelve muy restringido a un pequeño aspecto, porque alguien ha hecho algo. Y eso es muy peligroso porque tenemos que ver la migración de una manera mucho más basada en la evidencia. Y también desde la perspectiva de los derechos humanos de los migrantes y refugiados.

Residentes locales pasan por una casa destruida por los recientes bombardeos durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en el asentamiento de Panteleimonivka en la región de Donetsk, Ucrania controlada por Rusia, el 17 de febrero de 2024. Foto: Reuters

¿Cuál otro país de América Latina le genera preocupación?

Haití, estoy realmente preocupado por la situación allí. Estuve el año pasado y ya era muy peligroso. Ahora es aún peor. Y es parte del hemisferio occidental, solo espero que se recupere. Necesitamos que se aplique un embargo de armas. Necesitamos sanciones contra las personas que están detrás de las bandas. Necesitamos una transición hacia las elecciones y necesitamos, ante todo, seguridad.

En febrero de este año se cumplieron dos años desde la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuáles han sido los mayores crímenes que se han documentado?

La situación es extremadamente complicada. Es horrible. Estuve de nuevo en Ucrania durante el invierno en diciembre y yo mismo vi que parte de la infraestructura civil fue bombardeada. La gente tenía que ir a los refugios para salvarse y se convierte en una nueva normalidad. Tienes una población de seis millones de refugiados fuera. Tienes un desplazamiento increíble dentro del país. Así que hay gente desarraigada, usted puede imaginar que los niños no tienen acceso a la escolarización normal. Hay poblaciones vulnerables. Por supuesto, tienes violaciones muy graves de los derechos de los prisioneros de guerra. Es decir, hemos documentado cosas horribles que les han ocurrido a prisioneros de guerra ucranianos. Así que, por desgracia, vemos una lista de violaciones que afectan a los civiles, pero que también afectan, por ejemplo, a los prisioneros de guerra. Y es realmente importante que esto termine.

Uno de los informes más controvertidos de su predecesora en el cargo, la expresidenta Michelle Bachelet, fue el de los abusos en la región china de Xinjiang. ¿Cómo es hoy la relación con China?

Hemos mantenido muchas conversaciones con las autoridades chinas, y seguimos debatiendo y comprometiéndonos con ellas. Incluso estamos enviando a un par de colegas para que se reúnan con las autoridades chinas sobre sus políticas antiterroristas. Así que seguimos colaborando con ellos. Y eso es muy importante. Por cierto, sí fue mi predecesora quien lo publicó, pero lo hizo mi oficina. b