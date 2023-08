Yury Terekhov: “Casi no existen dudas de que Putin o el Ministerio de Defensa están involucrados en la muerte de Prigozhin”

Este miércoles, la caída de un vuelo privado perteneciente al líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, despertó las sospechas de todos los observadores de la política rusa. La noticia de la muerte del magnate, horas más tarde, terminó por confirmar una idea para la cual muchos “no tienen pruebas, pero tampoco dudas”: después de haber desafiado al Kremlin con el motín y la “marcha a Moscú” en junio de este año, claudicando la rebelión luego de una reunión entre Vladimir Putin y Alexander Lukashenko en Bielorrusia, Prigozhin se habría vuelto un “muerto viviente” a la espera del castigo por la humillación que infringió al presidente ruso.

Yury Terekhov es un analista internacional y experto asociado del Kennan Institute, en Washington DC. En entrevista con La Tercera, comenta las consecuencias y desafíos que deja la muerte de Prigozhin en Rusia.

¿Hay alguna duda sobre la intervención de Putin en la muerte de Prigozhin?

Casi no existe duda para nadie: Putin o el Ministerio de Defensa están involucrados en la muerte de Prigozhin. Por supuesto, escucharemos las acusaciones rituales que apuntan a los ucranianos, y actualmente, estas acusaciones las hace un sector muy marginal de los seguidores de Putin. La mayoría de los llamados “corresponsales militares rusos” y propagandistas están, o manteniendo un estricto silencio, o llamando al público a no sacar conclusiones apresuradas. Quizás la administración presidencial aún no envía sus “líneas guía” en el tema.

Hablando sobre cómo esto afectaría la posición de Putin, diría que la hace un poco más incierta. Por un lado, se encargó de un hombre que lo desafió abiertamente, y esto podrá ser visto como una lección para otros disidentes. Por el otro lado, muestra que si vas a intentar un golpe o un motín, deberás llevarlo hasta el final. Cualquier promesa o acuerdo con Putin no vale el papel en que esté escrito.

Una foto de Yevgeny Prigozhin en un memorial informal en San Petersburgo. Foto: AP

En el contexto de la guerra en Ucrania, ¿qué consecuencias podría tener la muerte de Prigozhin? ¿Cuál es el mensaje acá para el ministro de Defensa Sergei Shoigu y el Ejército ruso en general?

Tanto el ministro Shoigu como el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, han eliminado a sus competidores tanto por el lado de Prigozhin y su organización, Wagner, y por el lado del general Sergey Surovikin, que probablemente apoyaba a Prigozhin y ahora está suspendido del servicio, y de seguro, en detención.

Todo esto difícilmente tendrá un impacto en el curso de la guerra. Quizás las autoridades rusas van a abandonar el experimento de crear compañías militares privadas. Puedo asumir que en esta nueva fase de la guerra será crucial para el Kremlin el controlar completamente la agenda internacional y el excluir cualquier forma de crítica en público.

En cierta forma de encuadrar la rebelión de junio, se puede decir que Wagner, fuera del Ejército ruso, era el grupo o colectivo más poderoso que hubiera podido significarle una amenaza seria al régimen de Putin. ¿Cómo afecta la muerte de Prigozhin las posibilidades de que Putin salga del poder?

La rebelión de Wagner demostró la habilidad limitada que tiene el Estado ruso a la hora de resistir la fuerza bruta y armada. Como he dicho, esta “retribución” que vivió Prigozhin, dos meses después de la rebelión, siguiendo el acuerdo con Putin y Lukashenko, y luego de encuentros personales entre Prigozhin y el dictador ruso, todo esto nos indica que, primero, las garantías de Putin no pueden ser tomadas en cuenta, y segundo, desde ahora en adelante es imposible imaginar a Putin como algo separado de la maquinaria estatal rusa: el desafiar a uno significará inmediatamente el desafiar al otro. Si vas a apostarlo todo, tendrás que ir hasta el fondo y desafiar a Putin personalmente.

No sabemos si hay alguna conspiración contra Putin al interior del gobierno o en su círculo más cercano, pero es fácil imagina que tiene un gran número de adversarios. También hay que recordar que hay formaciones de rusos peleando del lado ucraniano: el Cuerpo de Voluntarios Rusos, la Legión “Libertad” y la Legión Siberiana, cuyos números, aunque lentamente, siguen creciendo.

Imagen de Yevgeny Prigozhin hablándole a la cámara desde un lugar desconocido. Foto: AP

Siguiendo con el motín de junio, ¿tuvo al menos una oportunidad de tumbar al régimen de Putin? ¿Cómo afectó la rebelión la credibilidad e imagen que tenía el presidente ruso en ese momento?

En mi opinión, Wagner podría haber tomado Moscú. Hemos visto que el Ejército ruso se ha probado, incluso al interior de Rusia, incapaz frente a una fuerza de 20 mil, o incluso 10 mil mercenarios y expresidiarios. Hay un chiste que ha estado dando vuelta al respecto: “En 2021, el Ejército ruso era considerado el segundo más fuerte del mundo. En 2022, el segundo más fuerte en Ucrania. Y en 2023, el segundo más fuerte en Rusia”. La rebelión solo fue suprimida a través de modos diplomáticos, con una astucia y negociaciones casi bizantinas.

Es incierto si Prigozhin quería tumbar específicamente al régimen de Putin, pero tuvo todas las oportunidades para imponer su voluntad sobre él. En ese tiempo, se cree, Putin había volado hasta su San Petersburgo natal, y estaba aparentemente preparado para instalarse ahí.

El motín de Prigozhin, más que nada, arruinó esta imagen de Putin como un líder fuerte que tiene el control sobre todo lo que pasa en el país. Y dado que Putin está extremadamente preocupado en lo que respecta su imagen pública, no podía perdonar esta afrenta.

Habitante de Rostov del Don posando para sacarse una foto con Yevgeny Prigozhin. Foto: AP

¿Cuál es el futuro de Wagner y sus operaciones en África, luego de los eventos del miércoles?

Creo que ahora todas las estructuras de Wagner, incluidas aquellas en África, serán transferidas al Ministerio de Defensa o personas relacionadas con Shoigu y Gerasimov en el futuro cercano. La “marca Wagner” sigue siendo muy fuerte, así que no la van a abandonar así como así. Escaramuzas locales, conflictos y peleas entre los guerreros de Wagner y el personal del Ministerio de Defensa son posibles, pero no estimaría en mucho su relevancia.

Quizás, para desmotivar a los militantes de Wagner y su base de respaldo en Rusia, las autoridades rusas quieran enlodar la imagen de Prigozhin, revelando de repente “chocantes” hechos y atrocidades, corrupción y crímenes de guerra atribuidos a Wagner y su líder personalmente. Creo que las agencias de inteligencia rusas tienen muchísimos datos en esa dirección, así que no tendrán que fabricar mucho.