Ariana Grande lanza su esperado disco “Eternal Sunshine Deluxe: Brighter days ahead”

Hoy, Ariana Grande, artista discográfica multiplatino nominada al Oscar, ganadora del premio GRAMMY® y superestrella internacional, lanza su muy esperado Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead a través de Republic Records.

El domingo 30 de marzo se han planeado proyecciones especiales para los fans de brighter days ahead en Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Boca Raton, donde los fans tendrán la oportunidad de ver el cortometraje en la pantalla grande.

El lanzamiento marca el primer aniversario del álbum de Ariana Grande, aclamado por la crítica y nominado al GRAMMY®, Eternal Sunshine, que debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, su sexto álbum en alcanzar dicho puesto. Desde su lanzamiento, el álbum ha sido certificado Platino por la RIAA, incluyendo el sencillo “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” (dos veces Platino), junto con los éxitos “Yes, And?” y “The Boy Is Mine”. Tanto “Yes, And?” como “We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)” debutaron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, convirtiendo a Eternal Sunshine en el único álbum en alcanzar múltiples éxitos en el puesto número 1 del Hot 100 en 2024.

Eternal Sunshine recibió inmediatamente críticas entusiastas tras su lanzamiento, entre ellas:

“5 estrellas, un clásico instantáneo”– Rolling Stone

“Selección de los críticos” – NY Times

“4 estrellas” – The Guardian

“4 estrellas” – NME

“4 estrellas” – The Telegraph

Ariana Grande convierte el desamor en oro en ‘Eternal Sunshine’ – NY Times

Ariana Grande se exhibe de forma espectacular en ‘Eternal Sunshine’ – Rolling Stone

“Ariana Grande triunfa sobre la angustia en su séptimo álbum de estudio” –Associated Press

“Ariana Grande ilumina el cielo con ‘Eternal Sunshine’ " – Billboard

“No solo es una cantante virtuosa, sino también una hábil arreglista vocal y productora, cuyas voces de acompañamiento multipista son como canciones por sí mismas, embelleciendo y respondiendo a su voz principal como una compañía de bailarines en sintonía”. – Variety

“El álbum está lleno de letras introspectivas y ritmos chill-pop perfectos para bailar con tristeza, ya sea en el club o en tu habitación”.– Vogue

“La estrella del pop es imbatible en Eternal Sunshine” – NYLON

“Eternal Sunshine presenta algunos de sus mejores y más honestos trabajos hasta el momento”.– Teen Vogue

“Grande enjuga las lágrimas y aborda las grandes preguntas de la vida adulta con madurez y compasión.” – The Guardian

“Es el proyecto más sofisticado hasta la fecha de un vocalista con un talento sobrenatural que sigue mejorando” – NME

“El eterno sol de Ariana Grande es una gran exhalación”– The Fader

Grande es una arreglista y productora de gran talento por derecho propio. Las armonías, todas construidas con su propia voz, son impecables. Conoce su oficio al dedillo. – Consequence

“Eternal Sunshine es Ariana Grande… en su mejor momento” – Out

Lista de canciones: Eternal sunshine deluxe: brighter days ahead

1. intro (end of the world)

2. bye

3. don’t wanna break up again

4. Saturn Returns Interlude

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. the boy is mine

9. yes, and?

10. we can’t be friends (wait for your love)

11. i wish i hated you

12. imperfect for you

13. ordinary things (feat. Nonna)

14. intro (end of the world) - extended

15. twilight zone

16. warm

17. dandelion

18. past life

19. Hampstead