Proyecto Almando: el método de enseñanza emocional que busca transformar el paradigma de la educación en Chile

Si alguien sabe de necesidades en el aprendizaje es Giancarla Marisio, directora de la Academia Almando, joven empresaria y especialista en mentoría y coaching quien sufrió con el bullying y las bromas mal intencionadas de sus compañeros en el colegio desde cuando apenas era una niña.

Según ella misma relata, “tengo déficit atencional severo, dislexia, problemáticas neurológicas que hicieron que durante toda mi historia escolar me fuera súper mal, me sentía tonta”. Por lo que lejos de quedarse estancada en ese problema, cuando fue madre buscó la solución y dijo: “no quiero criar a mis hijos como me criaron a mí, una niña insegura y sin herramientas”. Fue así que tras estudiar e investigar más de 8 años fundó el Proyecto Almando y su “Escuela para padres”, dandole en el tiempo forma a “Academia América por la Educación Emocional”, enfoque que busca aplicar educación emocional para profesores y jóvenes que ya da resultados en Perú, República Dominicana, y avanza rápido en Chile con la idea de “transformar el paradigma de la educación”.

“Estamos convencidas que el Mineduc debe cambiar la burocracia. Seguir con el foco al cual hoy se le ha dado mucho énfasis, entregar herramientas socioemocionales para los niños. Como equipo Almando preparamos a profesores de manera gradual, con herramientas prácticas, utilizando los recursos internos que ya tenemos y guiando los nuevos, en el tiempo esto da resultado. Junto a esto somos los únicos en Chile quienes certificamos internacionalmente a centros educativos con el Sello de Educación Emocional, respaldados por HCN World y la EMCC Latam estándares europeos de calidad”, comenta Giancarla.

Pero ¿cómo se logra eso?: “Trabajamos nuestro enfoque AISECED, de manera gradual los profesores logran incorporar estas metodologías prácticas que fomentan el liderazgo transformacional y transferible, generando mayor vínculo con los estudiantes y desde ahí, cada uno de ellos, se vea potenciado en sus distintas labores. Autoestima, por ejemplo”.

“Este enfoque mediante capacitaciones o talleres se ha implementado en diversos tipos de colegios y universidades en Perú, República Dominicana, y en Chile: el Colegio Polivalente Jorge Heneeus Zegers (dos años capacitando). Este colegio fue reconocido por el Mineduc, por las buenas prácticas alcanzadas, gracias al apoyo de todos los funcionarios junto al proyecto Almando. Y entre otros está el colegio W. Amadeus Mozart de Collipulli, con la “Unidad de Contención Emocional” . Acá hay dos veces a la semana clases para cuatro cursos por nivel, de 5to a 4to medio. Dentro de esta unidad se hacen las clases, trabajamos el talento potencial de cada uno de los jóvenes. Vemos implementación, capacitación y supervisión de los jóvenes. Es un aprendizaje continuo”, finaliza la profesional.