Cinco razones para mantener el dinero en movimiento

La inflación es uno de los peores enemigos del dinero y, sobre todo, del ahorro. El aumento del IPC, que ha sido el más grande desde 1994, no solo golpea con fuerza el costo de la vida con el alza de los precios, sino que también le va quitando el valor al dinero que las personas tienen guardado. Por eso, dejarlo estacionado es una de las peores opciones. Sin embargo, no es un escenario ineludible: con distintas prácticas, como la inversión, se puede mantener el dinero en movimiento con el objetivo de aplacar el impacto de la inflación.

Alejando Guzmán, docente de Unegocios FEN de la U. de Chile, explica que este es un fenómeno que no se presentaba hace décadas, por lo que “hay al menos dos, o incluso tres, generaciones que no han vivido bajo escenarios inflacionarios y, por ende, no cuentan con las herramientas que entrega la experiencia con el objeto de sortear el impacto que representa esta situación para sus finanzas”.

Por lo mismo, es clave entender la importancia que tiene para el bolsillo de las personas tener una postura activa. El experto en finanzas personales afirma que un alto porcentaje de los retiros de dinero de las AFP no se destinó a gasto, consumo y pagos de deudas, sino que se apostó por alternativas de ahorro. “Dentro de ese universo hay una cantidad excesivamente alta mantenida en cuentas que no solo no entregan rentabilidad alguna, sino que, dada la inflación actual, implican perder dinero dado su menor valor mes a mes”, alerta.

Por eso, el académico explica cinco razones para evitar dejar el dinero guardado y optar por moverlo, ya sea en instrumentos de ahorro en UF, en inversiones o en otras acciones que permitan disminuir costos.

Pierde su valor diariamente. Está dicho: el dinero inmovilizado debajo del colchón, en una cuenta corriente o en una cuenta vista pierde valor todos los días ineludiblemente. “Su rendimiento, dados los mayores precios generalizados según los informes de IPC del Instituto Nacional de Estadística, es cada vez menor”, enseña Guzmán. Esto se puede representar así: si a principios de año se ahorraron $100.000, esa cifra ha perdido un 6,1% de su valor a la fecha, producto de la inflación; es decir, hoy valen $93.900. Si el ejercicio se aplica en los últimos doce meses, donde el IPC acumulado alcanza un 11,5%, esa cifra equivale actualmente a $88.500.

Existen alternativas sencillas. “Es recomendable colocar el dinero disponible, ahorros y/o excedentes, en productos financieros que le permitan, al menos, mantener su valor en términos de poder adquisitivo”, recomienda el académico de Unegocios de la U. de Chile. Hay distintas herramientas de inversión al alcance de la mano, como depósitos a plazo o inversiones en fondos mutuos de bajo riesgo, además de fintechs que ofrecen alternativas rápidas y sin requisitos, como Tenpo.

Se puede sacar provecho. Si bien prepagar deudas es una alternativa que debe evaluarse con detalles, para saber si las condiciones serán favorables, Alejandro Guzmán subraya que “pagar deudas caras es importante, especialmente en los créditos de corto plazo con alta CAE. EL dinero ‘empozado’ vale cada día menos y las deudas cada día más”. En el caso de que las condiciones de la deuda sean más favorables que una alternativa de inversión, evaluando riesgo y rentabilidad, el prepago es una buena opción ya que se pueden amortizar los intereses futuros.

Se puede ahorrar adelantando compras. Comprar es otra manera de mantener en movimiento el dinero y de la que se puede sacar provecho. El docente explica que, en algunas circunstancias, como en ciertos artículos de primera necesidad, es conveniente hacer compras por adelantado aprovechando ofertas en vez de dejarlo guardado. “La compra de pañales para cuatro meses con un 40% de descuento, como las ofertas del último Cyberday, por ejemplo. En este tipo de decisiones es fundamental llevar un presupuesto familiar y controlarlo”, afirma.

Se disminuye el riesgo de delitos cibernéticos. La cantidad de estafas y fraudes cibernéticos ha aumentado considerablemente durante el último tiempo, con distintos mecanismos que van desde enlaces fraudulentos a través de correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, hasta códigos QR maliciosos que atacan las cuentas bancarias. Por eso, al moverla a otra herramienta financiera se disminuye considerablemente ese riesgo.