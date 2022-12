¿Cómo conseguir financiamiento? Las alternativas para los emprendedores

Uno de los desafíos más recurrentes en la vida de los emprendimientos es el financiamiento, pues es vital a la hora de comenzar, crecer y expandirse. Sin embargo, esta tarea no tiene por qué ser un dolor de cabeza, ya que cada vez hay más alternativas.

“Existen distintos tipos de financiamiento, el punto es entender bien en qué parte del ciclo de desarrollo estoy. El primer financiamiento casi siempre es personal, luego se puede pensar en apoyos gubernamentales o privados”, introduce Rodrigo Fuentes, docente UNegocios FEN de la U. de Chile.

Un abanico de alternativas

ZeroQ nació en 2014 de la mano de Ernesto Erdmann, Xania Pantoja y Sergio Abogabir como una solución tecnológica que permite tomar números y reservar horas a través de una app. “Lo más difícil fue al comienzo. No teníamos un track record, yo estaba en la universidad, Ernesto había salido hace un año y no teníamos dinero. Con los bancos la experiencia fue frustrante, porque no nos entendían”, relata Pantoja.

Para la creación del piloto acudieron a ahorros personales y luego postularon a Start-Up Chile, donde perdieron ante un proyecto que proponía lo mismo. Pero no decayeron y meses después levantaron capital con algunos conocidos, luego accedieron a créditos bancarios y fondos de Start-Up Chile. Así, pasaron de vender $7 millones en 2015, a más de $1.500 millones en la actualidad.

Una de las alternativas fue ir a la banca. “Endeudarse tiene un costo financiero, pero es un instrumento para desarrollar cualquier proyecto, porque permite acelerarte. Evidentemente los beneficios tienen que ser más grandes que ese costo”, añade Fuentes.

Pablo Osses, Gerente Desarrollo Productos de Créditos Pyme de Bci, resume que para acceder a créditos comerciales es necesario cumplir requisitos como el pago de IVA en el SII. “Por eso recomendamos que los clientes puedan suscribirse a servicios digitales para que podamos tener esta información tributaria actualizada y en forma periódica, de esta manera el banco puede ofrecer proactivamente productos de toda la cadena de financiamiento. También, para las pymes que aún no son clientes Bci, lanzamos recientemente una cuenta corriente 100% digital que permite capturar en línea la información tributaria de la empresa y con esto configurar soluciones de financiamiento”, explica.

Xania Pantoja y Ernesto Erdmann, cofundaron ZeroQ en 2014. Los servicios van desde gestor de filas hasta implementación de módulo de atención virtual para una amplia gama de industrias en donde reparten sus ingresos en la banca, salud, retail y servicios.

Xania Pantoja recuerda que el banco Bci los evaluó “de forma distinta” y pudieron conseguir dinero durante la etapa inicial. “Fue un alivio. Habíamos comenzado ya pero no teníamos demasiado historial para demostrar, aún así, confiaron en los números de proyección. El préstamo fue para impulsar ese crecimiento que traíamos”, señala. “Pero no solo nos prestaron dinero, han estado muy presentes durante todos estos años”, agrega.

Osses detalla otros productos de esta cadena de financiamiento de Bci. Uno de ellos son las boletas de garantía –que aseguran el cumplimiento de un compromiso– que, “como es un producto que requiere de cierta inmediatez, lo estamos digitalizando”. Luego, menciona los créditos para capital de trabajo, que pueden servir para pagar nóminas de sueldos, materias primas, compra de maquinarias y que son accesibles con garantía estatal; completamente en línea con abono inmediato a la cuenta corriente de la empresa.

Por otro lado, remarca también el factoring digital en Bci, que le permite a la empresa tener liquidez inmediata completamente en línea y de esta forma suplir las distintas necesidades que tenga la empresa, y el leasing, una alternativa para financiar la adquisición de bienes de capital a través de un contrato de arriendo con opción de compra y créditos para exportadores o importadores. “Es un mercado que ha ido creciendo y es algo que también esperamos tener digitalizado en 2023″, acota Osses.

Las opciones públicas

Respecto de las ayudas gubernamentales, Sercotec dispone de distintos fondos, como el Capital Semilla (que entrega hasta $3.500.000) o Capital Abeja (con el mismo tope, pero destinado a mujeres), que pueden destinarse a inversiones, marketing y asistencia técnica. La gerente general, Cecilia Schröder, subraya que “es relevante postular con un modelo de negocio definido, saber a qué clientes va dirigido y, lo más importante, una propuesta de valor clara de sus productos o servicios, que es lo que marcará la diferencia en el mercado”.

Schröder detalla que los fondos “están pensados para emprendedores/as que buscan crear nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado o desean reemprender; pequeñas empresas que quieren potenciar su crecimiento e innovación, que necesitan fortalecer su capacidad de gestión o que buscan crecer de manera asociativa”. Todo eso en los 62 Centros de Negocios de la entidad.

Así también se puede acceder a Capital Semilla de Corfo, para emprendimientos que dentro de tres años puedan vender cerca de 1 millón de dólares; The S Factory, para mujeres que conviertan ideas innovadoras; Yo Emprendo de Fosis, para hacer crecer un negocio con financiamiento y asesorías.

También está el Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (Fogape), que facilita el acceso a distintos tipos de financiamientos con garantía estatal de hasta UF 5.000 para micro y pequeñas empresas y de hasta UF 15.000 para mediana empresa, destinado a empresas con ventas anuales inferiores a UF 100.000.

“El nuevo programa de gobierno Fogape Chile apoya aumenta estos límites de financiamiento y da acceso a aquellas empresas que no lo tenían permitiendo además refinanciar sus deudas comerciales bajando su carga financiera. Bci nuevamente estará apoyando a las pymes entregando este financiamiento completamente digital”, dice el Gerente Desarrollo Productos de Créditos Pyme de Bci.