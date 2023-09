Contratación de seguros para pymes: una jugada inteligente y estratégica

¿Cuáles son los peligros que amenazan a una pequeña y mediana empresa? Son tan diversos como la actividad que esta realice. Por eso, existen mecanismos de protección que permiten resguardar lo más valioso que esta tiene, aquello que ha costado tiempo y esfuerzo en conseguir: su patrimonio. “Es muy importante evaluar los riesgos de cada pyme y con esa información tomar decisiones oportunas de protección, a fin de no verse expuesto a situaciones que se pudieron o debieron prever y evitar”, explica Juan Pablo Ríos, gerente de Estrategia y Productos de Bci.

“Las pymes son construidas en el mediano plazo con mucho esfuerzo de trabajo individual. Van acumulando capital, que debe ser resguardado. Hay distintos tipos de capitales, desde los inventarios si es que vendiera productos a una pequeña fábrica si es que lo manufacturara. Entonces ese capital, que cuesta muchísimos años construirlo, hay que protegerlo de una forma y los seguros para eso están, para poder proteger el capital de trabajo de toda una vida”, señala Nicolás Williams, presidente de la Asociación Gremial de Corredoras de Seguro de Chile (Acoseg).

Francisca Gómez, académica de la Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad Finis Terrae, explica que “un seguro es un contrato mediante el cual una persona o empresa transfiere uno o más riesgos a una compañía de seguros, quien está en la obligación de indemnizar el perjuicio sufrido por el asegurado. Esto, previo pago de un precio denominado prima. Ese precio, en general, es considerado como un gasto por las pymes”.

“Normalmente los seguros se ven como un gasto. Y en una pyme, digamos, precisamente es lo más crítico. Sin embargo, uno tiene que considerar que muchas veces ese gasto, en realidad es una muy buena inversión”, explica Rodrigo Fuentes, director académico del Diplomado en Emprendimiento y Administración de Empresas de UNegocios de la U. de Chile.

A modo de ejemplo, un importador de materias primas o productos puede tomar un seguro de tipo de cambio, lo que contribuye a disminuir el riesgo de toda la operación comercial. “Eventualmente te sale un poco más caro el proceso porque tienes que considerar el costo del seguro, sin embargo, eliminas un factor de incertidumbre. Entonces eso puede ser mucho más valioso desde el punto de vista del negocio. Muchas veces uno comete el error de querer gastar lo menos posible y, por ejemplo, se cae en ese tipo de cosas”, aclara Fuentes.

Contratación de seguros para pymes: una jugada inteligente y estratégica. Los vehículos son uno de los bienes que pueden protegerse.

Por eso, el académico dice que, si se considera contratar un seguro como política, este debe ser contemplado en la estructura de costos del proyecto desde el principio, de modo que este no se asuma después como un sobrecosto. “Si uno hace un análisis correcto debiese considerar que siempre el seguro fue parte del costo y, por lo tanto, cuando tú determinas el precio, el producto o servicio ya lo considera”, agrega

Teniendo en cuenta esto, ¿vale la pena para las pequeñas y medianas empresas contratar un seguro? “No solamente es conveniente, sino que es necesario”, subraya Nicolás Williams, de Acoseg. “Porque hay riesgos que deben ser trasferidos igual que cuando uno tiene una casa o tiene un auto. La empresa también es un lugar donde uno invierte mucho dinero, invierte tiempo. Y a veces hay riesgos que pueden hacer que el negocio no sea viable en el mediano plazo. Por ejemplo, un incendio, un robo. Son necesarios para prevenir riesgos que no puedes asumir por ti solo”, indica.

Los seguros son considerados, ante todo, como un factor de estabilidad financiera. La pyme “estará protegida ante una eventual ocurrencia de un riesgo y un perjuicio, de acuerdo a las cobertura del seguro que tome, la compañía de seguros indemnizará los montos correspondientes, evitando así el estrés o inestabilidad financiera que a veces esos hechos provocan en la marcha de la empresa”, aclara Juan Pablo Ríos de Bci. Esto se vuelve aún más crucial si consideramos que muchas de las pymes pueden ser la fuente de trabajo de todo un grupo familiar.

Cotizar las distintas opciones

Existe una amplia oferta de seguros especialmente pensados para las pymes. Nicolás Williams de Acoseg explica que las alternativas son mayores en este segmento. “Las pymes tienen una fortaleza, una suerte, que son negocios para los que en general hay mucho oferente, a diferencia de las empresas grandes donde hay dificultad por el tamaño del monto asegurado. A casi todas las compañías del mercado les interesan las pymes. Es fantástico, la competencia lo que hace es lograr mejorar las tarifas y aumentar las coberturas”, asegura.

Sobre los seguros más demandados por las pymes: “Existe una amplia variedad de seguros intermediados por Bci Corredores de Seguros; entre ellos seguros de vehículo comercial liviano, vehículo comercial pesado y flotas; seguros de incendio y sismo para estructura y contenido; seguro de desgravamen para los créditos comerciales; seguros para proteger bienes adquiridos por leasing, entre otros”, cuenta Juan Pablo Ríos, gerente de Estrategia y Productos de Bci.

Para contratar un seguro es preciso haber identificado previamente el riesgo al que se está expuesto. Luego, los especialistas recomiendan tomar un rol activo e informarse, más que transformarse en un receptor de ofertas. Es “entender que el seguro es un insumo más para nuestro trabajo”, explica Rodrigo Fuentes de la U. de Chile.

Estos pueden ser contratados a través de las compañías o de las corredoras de seguros. Las primeras tienen una especie de paquetes de seguros para pymes, donde ofrecen varias coberturas por un solo precio, en un esfuerzo por simplificar la contratación. Estas últimas, sin embargo, entregan un servicio más completo que facilita la navegación en un mar de opciones que se multiplican tanto como las necesidades de la empresa.

Porque, como se dice en el ambiente, un seguro es un traje a medida. Hay partes del traje que son exactas para todos pero hay otras que requieren ajustarse exactamente a las medidas del cliente. El corredor de seguros tiene los contactos para cotizar los planes más apropiados en distintas compañías.

Entre las funciones del corredor de seguros está el asesorar a las pymes, ofreciéndole las coberturas más convenientes a sus necesidades e intereses. Le informa a los clientes sobre las condiciones del contrato, especialmente, sobre las coberturas, riesgos, exclusiones, deducibles, vigencia, plazos, efectos del incumplimiento de las obligaciones del asegurado y demás aspectos relevantes del mismo. Por último, asiste al asegurado durante la vigencia del contrato, en especial, al producirse el siniestro.

“Este punto es muy importante, en nuestro caso, nuestros clientes saben que cuentan con el respaldo de Bci Corredores de Seguros para acompañarlos en el proceso de liquidación de un siniestro, y esta se dé de forma rápida ya que la pyme necesita dinero para operar”, explica Ríos, gerente de Estrategia y Productos de Bci.

“Es interesante destacar que esto no es muy caro. Lo primero que tienes que hacer antes de asustarse con la contratación de un seguro es cotizar gratis. Si lo hacen a través de un corredor o una compañía, les va a costar cero. Los más simples son bastante baratos. Si uno va sofisticando un poco la cosa puede llegar a productos mucho más caros. Pero en general son bastante baratos y se pueden pagar en cuotas”, dice Nicolás Williams.

Todo por el beneficio más importante. “Tener la tranquilidad que ante un perjuicio amparado por el seguro, la compañía indemnizará el monto establecido en el contrato, lo cual entrega estabilidad y tranquilidad financiera para seguir operando”, señala Juan Pablo Ríos de Bci. “El proveedor de seguros es un socio estratégico”, concluye Rodrigo Fuentes de Unegocios, FEN de la U. de Chile.