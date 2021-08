IdeoDigital: El proyecto que incorpora las Ciencias de la Computación en el sistema escolar

Este martes 17 fue lanzado IdeoDigital, una iniciativa país de cinco años de duración que busca transformar la educación chilena, desarrollando habilidades del siglo XXI en estudiantes y docentes a través de la incorporación de las Ciencias de la Computación en el currículum escolar. Se trata de un proyecto que nace de la alianza entre Fundación Kodea y el programa Chile de Fundación BHP, que involucra una inversión de 6,7 millones de dólares, con un impacto esperado en más de mil escuelas, más de 850 profesores y 150 mil estudiantes del todo el país.

En la actualidad, el currículum escolar nacional está centrado en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación a través de la asignatura de Tecnología, como una herramienta para apoyar el aprendizaje de los contenidos de la enseñanza básica y media, pero no ve a la computación como una asignatura en sí misma. Para esto, IdeoDigital desarrollará contenidos basados en Code.org y curricularizados, contenido que quedará disponible como bien público y de manera gratuita para toda la comunidad educativa del país.

Con IdeoDigital, los estudiantes se formarán en destrezas en el ámbito de la comunicación, empatía, asertividad, ciudadanía digital, pensamiento crítico, imaginación, metacognición, analítica y resolución de problemas, entre otros, y adquieren conocimientos sobre algoritmos y programación, redes e Internet y el impacto de la tecnología en la sociedad.

Todo el material de IdeoDigital quedará a disposición de las comunidades escolares de manera gratuita.

Este año, el proyecto comienza con una fase piloto en 23 escuelas,15 en la Región Metropolitana y ocho en la Región del Ñuble, para ir incorporando establecimientos de todas las regiones de Chile los próximos cuatro años.

La iniciativa apoyará a profesores en su aprendizaje digital a través de entrenamientos tipo bootcamp con actividades especialmente creadas y adaptadas a su nivel de conocimiento y su contexto escolar territorial. Luego hay un acompañamiento de uno o dos años, dependiendo de la necesidad de cada escuela, colegio o liceo.

El análisis efectuado por las fundaciones que harán posible IdeoDigital parte de la base de que, si bien la pandemia dejó al descubierto la urgencia de abordar la computación como aprendizaje, el desafío como país va más allá. Y no sólo para mejorar las oportunidades de empleabilidad futura de los niños, niñas y jóvenes, sino porque el proceso de enseñanza del pensamiento computacional, la programación y todo lo que implica este cuerpo de conocimiento potencia habilidades cognitivas de nivel superior.

Mónica Retamal, directora de Fundación Kodea, dice que “debemos crear un futuro en el cual todos los niños chilenos en edad escolar, independiente de su trasfondo socioeconómico o del tipo de escuela a la que asisten, tengan la oportunidad para desarrollar habilidades digitales necesarias para desplegarse plenamente en la sociedad digital. Si no les entregamos estos conocimientos los estamos dejando fuera”.

A su turno, Alejandra Garcés, directora del programa Chile de Fundación BHP, afirma que “en Fundación BHP creemos que el aprendizaje de calidad es el camino para desarrollar las habilidades necesarias para el futuro y para que todos los niños y niñas puedan desarrollar su potencial. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a esta generación de estudiantes, y a las generaciones venideras, con el lenguaje que se necesita para el siglo XXI. Si fortalecemos la inclusión digital y damos mejores oportunidades educativas, podemos dar un paso significativo para cerrar la brecha en la calidad de la educación y, así, con el aporte de todas y todos, contribuir a generar una sociedad más equitativa y justa”.

Mónica Retamal, directora de Fundación Kodea; y Alejandra Garcés, directora del programa Chile de Fundación BHP.

Los testimonios de los educadores

Durante las últimas semanas, profesores de las regiones Metropolitana de Santiago y del Ñuble que integran el proyecto piloto de IdeoDigital están siendo capacitados en el entendimiento y en la forma de enseñar las ciencias de la computación de manera entretenida, con foco en la programación, fortaleciendo el pensamiento lógico y crítico.

Para el director del Liceo Bicentenario San Nicolás, Víctor Reyes -quien está cursando los talleres de IdeoDigital- “la enseñanza de las ciencias de la computación es ineludible en el siglo XXI”. Ubicado en la comuna del mismo nombre, en la región del Ñuble, y con una matrícula de 2.500 estudiantes en una ciudad de solo 11 mil personas, la excelencia académica de este establecimiento ha sido reconocida por el Ministerio de Educación.,. Es decir, las niñas, los niños y los y las adolescentes concurren de todas las ciudades y localidades aledañas a estudiar allí. Y si bien la vulnerabilidad es alta (84 por ciento), en los últimos años, el 90 por ciento logra ingresar a la universidad.

“La clave para obtener buenos resultados es colocar el currículum al servicio de los estudiantes, y no al revés. Si nosotros los escuchamos, desde los más pequeños hasta los jóvenes, podemos hacer que el aprendizaje sea un factor de motivación y de perspectiva en sus vidas. Por eso, el proyecto IdeoDigital calza perfecto con lo que ellos nos están pidiendo. Creemos que aprender a programar es tener una diferenciación, un medio estratégico -y no un fin- para comprender el presente y prepararse para enfrentar su futuro. La computación no puede quedar como un taller aislado, tiene que permear a todas asignaturas”, afirma Víctor.

Víctor Reyes, director del Liceo Bicentenario San Nicolás, en la región del Ñuble.

A su vez, Loreto Leiva, profesora desde hace cuatro y medio años de las asignaturas de matemáticas y tecnología en el colegio básico Thomas Jefferson, en Independencia, dice que “las capacitaciones que h recibido en el proyecto IdeoDigital me han abierto un mundo nuevo de posibilidades para mis alumnos. Quiero enseñarles a los niños a programar a partir de una mirada responsable y segura”.

La docente agrega que “estamos inmersos en un mundo digital en el cual los alumnos solo son capaces de manejar redes sociales. Mi deseo es que vayan mucho más allá, que puedan entender lo que es la computación y la ciencia que hay detrás. Son nativos digitales, pero ni ellos saben lo que eso significa, ni los riesgos que hay, ni las posibilidades y oportunidades que pueden tener como personas habilitadas en informática. Saber programar un juego, por ejemplo, es un aprendizaje que implica el estudio del movimiento, el sonido, la espacialidad y ser capaces de analizar lo que están haciendo”.

Loreto Leiva, profesora del colegio básico Thomas Jefferson, en Independencia.

Carlos Guzmán es profesor de la asignatura de Tecnología en la Escuela República de México, ubicada en Santiago centro, desde hace 18 años. Cuenta que casi el 80 por ciento de sus estudiantes son migrantes, principalmente de Venezuela, por lo que llegan con atraso en computación; y ese problema está decidido a atacarlo desde la raíz con lo que está aprendiendo en las capacitaciones de IdeoDigital.

“El programa IdeoDigital me está permitiendo actualizarme en conceptos nuevos que voy a aplicar con mis alumnos. Por ejemplo, quiero remarcar en los estudiantes que el ordenador recibe órdenes mediante algoritmos, por lo que ellos también puedan darle instrucciones. Todo tiene una intencionalidad y la computación no está ajena a ello. Es posible aprender programación y pasarlo bien, fomentando el pensamiento crítico desde pequeños para que lleguen a convertirse en verdaderos ciudadanos digitales”, dice Carlos.

Carlos Guzmán, profesor de la asignatura de tecnología en la Escuela República de México, en Santiago centro.

IdeoDigital invita a las escuelas interesadas de todo Chile a solicitar recursos y contenidos educativos en www.ideodigital.cl y a sumarse a la iniciativa para enseñar Ciencias de la Computación.