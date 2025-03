Más mujeres en directorios: el proyecto que avanza de manera transversal en el Senado

En las 500 empresas más grandes del país, el 39,6% de su dotación corresponde a mujeres. Pero esta cifra disminuye a medida que se incrementa el nivel de responsabilidad dentro de estas organizaciones. Por ejemplo, el 25,6% de las gerencias de primera línea son ocupadas por mujeres, lo que baja al 22,1% en el caso de las mujeres en los directorios. Y lo más grave: en el 36,4% de los directorios de estas grandes compañías sólo existen hombres.

Estas cifras corresponden al VI Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, estudio elaborado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la Fundación ChileMujeres, que fue presentado esta semana en base a datos de las empresas que reportaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2024.

En este contexto, se desarrolló una nueva edición del conversatorio Diálogos, “Los desafíos para incrementar la presencia de mujeres en los directorios de las empresas”, organizado por La Tercera y Caja La Araucana, que contó con la participación de la senadora Paulina Núñez (RN); la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen; la presidenta Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann; y el gerente general de La Araucana, Francisco Sepúlveda.

Un nuevo capítulo de Diálogos: Los desafíos para incrementar la presencia de mujeres en los directorios de las empresas, con la conducción de la periodista Bárbara Pezoa. Foto: Alan Pedreros / La Tercera.

Bajo la conducción de la periodista Bárbara Pezoa, el proyecto de ley Más mujeres en directorios y sus implicancias fue analizado en extenso. La iniciativa legislativa fue aprobada en general y de manera unánime por la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado el lunes 3 de marzo, abriendo expectativas para que esta nueva normativa se convierta pronto en ley, teniendo en cuenta que se encuentra en su segundo trámite constitucional.

El texto plantea una cuota máxima sugerida del 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas. La implementación será gradual: durante los primeros tres años, la sugerencia será que los directorios no podrán superar el 80% de participación del sexo con mayor representación; entre el cuarto y el sexto año será el 70%; y luego regirá la cuota sugerida de 60%.

Análisis del proyecto Más mujeres en directorios

De acuerdo a la senadora Paulina Núñez, “hay poca representación de mujeres en los directorios. En este contexto, aprobamos en la Comisión de Mujer y Género del Senado un proyecto clave, recordando que no se trata solo de una sensación ni de que haya más mujeres en las fotos. La equidad de género en la toma de decisiones es un estándar reconocido por la OCDE, que ha demostrado que fomenta el crecimiento, la productividad, la competitividad y la sostenibilidad económica (...) Este proyecto no es una iniciativa ideológica, sino una propuesta con respaldo transversal, que ha sido perfeccionada en el proceso legislativo. Además, no impone un porcentaje fijo para cada género, sino que deja en manos de los directorios la tarea de avanzar hacia una mayor equidad”.

La senadora Paulina Núñez y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen. Foto: Alan Pedreros / La Tercera.

La senadora agregó que “si bien algunos pueden no estar de acuerdo con establecer cuotas por ley para reducir brechas y aumentar la participación femenina, lo cierto es que no se trata solo de sumar mujeres a los directorios. Se ha comprobado que su inclusión impacta positivamente en la toma de decisiones empresariales y en la economía en general”.

A su turno, la subsecretaria Javiera Petersen afirmó que “este proyecto ha evolucionado y mejorado con el tiempo. Nuestra propuesta combina de forma innovadora el modelo ‘comply or explain’ (cumple o explica) con la aplicación de cuotas en casos excepcionales. Esta medida no impone un porcentaje obligatorio para cada género, sino que busca asegurar la diversidad en la composición de los gobiernos corporativos. Si una sociedad anónima abierta no cumple con esta cuota sugerida, deberá justificar su situación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), siendo esta la única sanción. Además, a partir del sexto año, la CMF implementará dos indicadores clave para evaluar la adopción de esta política: el número de empresas que cumplen con la cuota sugerida y la cantidad de compañías que aún no cuentan con ninguna mujer en sus directorios”.

Impulsora de la equidad de género en el mundo del trabajo, Francisca Jünemann sostuvo que “es fundamental que las empresas vean estas medidas como un impulso positivo y una oportunidad, en lugar de una imposición. Sin embargo, la percepción de las organizaciones frente a este proyecto de ley no siempre coincide con la de quienes lo impulsamos, y ahí radica el desafío: lograr una implementación adecuada”.

La presidenta Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann; y el gerente general de La Araucana, Francisco Sepúlveda. Foto: Alan Pedreros / La Tercera.

La experta añadió que “uno de los puntos que me preocupa del proyecto es que si una empresa no cumple con la cuota sugerida, automáticamente pasará a estar obligada a cumplirla. En otras palabras, o se adopta la recomendación de manera voluntaria, o se impone una cuota obligatoria sin un plazo definido para su implementación. Esto no solo puede generar resistencia en el sector empresarial, sino que también puede afectar la percepción del mérito de las mujeres en estos espacios. Nuestro objetivo es avanzar en equidad, pero asegurando que se haga de forma gradual, sostenible y valorada por las propias organizaciones”.

A su turno, Francisco Sepúlveda planteó el camino recorrido por La Araucana hasta convertirse en una de las empresas más destacadas en equidad de género: “Un punto fundamental fue el cambio en los estatutos de la organización, algo inédito en la industria y en empresas privadas chilenas, permitiendo un equilibrio entre regulación y autorregulación. En 2015, La Araucana atravesó la peor crisis de su historia y, tras la intervención del regulador, la Superintendencia de Seguridad Social recomendó incorporar una cuota de diversidad de género en su directorio, tanto en el ámbito empresarial como en el laboral. Actualmente, el directorio cuenta con al menos un 43% de representación femenina, llegando incluso al 57% en ciertos periodos”.

El ejecutivo de La Araucana agregó que “este proceso no fue inmediato. Muchas de las directoras que ingresaron en 2016 asumían por primera vez un cargo de este tipo. En 2022, con una presidenta y una vicepresidenta al frente del directorio, se impulsó un cambio estratégico que también impactó en la alta gerencia. Como resultado, hoy el 42% de los cargos de primera línea en la compañía están ocupados por mujeres. Esto ha impactado positivamente en los resultados de la compañía”.