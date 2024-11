“Mejor que nuevo”: Patagonia apuesta por su colección de segunda mano en BlackFriday

Se acerca un nuevo Black Friday de cara a las fiestas navideñas. Desafiando lo tradicional en el negocio como es el consumo masivo, la marca outdoor Patagonia vuelve con una propuesta radical, al apostar por la ropa de segunda mano.

Hablamos del portal “Mejor que nuevo”, parte de su colección de ropa de segunda mano o previamente amada como señalan, invitando a comprar equipo usado de calidad y duradero, siendo amable con tu bolsillo, y conscientes con el cuidado del planeta.

De un total de 53 millones de toneladas de fibra se producen anualmente para la ropa, menos del 15% es reciclado, es decir que más de 70% se deposita en vertederos como los ubicados en San Pedro de Atacama, basurero mundial del fast fashion.

Macarena Sánchez, gerente de marketing y medio ambiente de Patagonia Chile, destacó:

“Apostamos por un cliente consciente y para ello tenemos varios recursos para incentivar el cuidado responsable, la reparación, la reutilización y la reventa, así como para el reciclaje al final de la vida útil de una prenda. Reutilizar ropa no solo es bueno para tus finanzas, también lo es para el medioambiente”.

Este Black Friday, Patagonia te invita a seguir contando historias a través de ropa técnica en perfecto estado, ropa que ya ha sido amada, para poder darle un giro a una fecha de sobreconsumo.

Impacto de la iniciativa

Solamente alargando 9 meses el uso activo de una prenda, se reduciría la huella de carbono, agua y residuos entre un 20 y un 30%.

Un aumento del 10% de las ventas de ropa de segunda mano ahorraría un 3% las emisiones de carbono y un 4%, según datos del informe “Valuing our clothes: the cost of UK fashion”, publicado por la organización WRAP.

La gerente de marketing y medio ambiente de Patagonia Chile, agregó:

“Menos de la mitad de la ropa usada se recoge para su reutilización o reciclaje, solo 1% se recicla para convertirla en ropa nueva. Nosotros nos preocupamos de todo, solo necesitas saber buscar. Ya sea que estés recorriendo senderos, pescando en ríos salvajes o preparándote para días de montaña, antes de gastar de más, considera comprar equipo usado de calidad y duradero. Es más amable con tu bolsillo, y al aprovechar más lo que ya tenemos, también cuidamos mejor el planeta”.

Estas fechas son trascendentales para generar cambios. Es una revolución silenciosa, pero cuando la ropa, como antes la comida, representa los valores que defendemos, entonces lo que te pones es realmente revolucionario. Como dice Medoff: “Evoca un sentido de pertenencia al cambio”.