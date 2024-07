Valentina Núñez, B-Girl: “Cuando bailo, cuando entreno, siento que soy superpoderosa”

“Mi interés por el breaking comenzó con una fiesta donde fui a bailar hip hop que se hacía en el barrio Yungay. Me encontré con toda esa gente rodando en el piso y haciendo piruetas y dije: ‘Yo quiero hacer eso toda mi vida’. Me fleché”.

Son las palabras de Valentina Núñez —o Vale Chica, como es conocida—, una de las exponentes que tiene Chile en el breaking, respecto de los inicios que tuvo en esta disciplina. “Siento mucha gratitud. Mi cuerpo es capaz de hacer esto porque descubro que no hay limitaciones. Siento que he podido cumplir mi sueño a través del breaking y eso ha sido muy muy bonito. La edad no es un límite, sino más bien es tu cabeza”, señala.