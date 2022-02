Vivo lleva el estilo de sus teléfonos al siguiente nivel a través de colaboración con ilustradores

Uno de los aspectos más importantes de los teléfonos desarrollados por vivo Smartphone es su diseño único y lleno de colores, que se adapta al estilo de cualquier persona y lo invita a vivir sin límites. Buscando mantenerse fiel a esa máxima, la marca quiso ir más allá para ataviar algunos de sus modelos más conocidos de la mano de originales colaboraciones.

vivo convocó a tres talentosos y connotados artistas del mundo de la ilustración, quienes plasmaron todo su estilo en las carcasas de tres de sus modelos insignia: el V21 5G, el Y53s y el Y21s. Bajo el concepto “qué te hace sentir vivo”, cada uno de los ilustradores puso su talento a disposición para crear carcasas únicas.

Sandrine y el V21 5G: Un teléfono a la vanguardia

A la hora de buscar inspiración, Sandrine Anne explica que esta puede encontrarse en cualquier lugar. “Lo que me hace sentir viva en el día a día es la música, ya que siempre ha sido un gusto personal y eventualmente se convirtió en parte de mi carrera como artista. Además, me gusta indagar en lo desconocido y en los sueños, porque me permite llevar un poco de magia a elementos cotidianos a través de la ilustración. Siento que todo esto me llevó a la ilustración que creé con vivo”, comentó la artista.

Según @sandrine_anne, lo que busca transmitir con su arte son sensaciones positivas, y energías que logren inspirar a otros a adentrarse en su imaginación. El V21 5G cumple dicho cometido gracias a su hermoso diseño y la gran cantidad de características que posee, especialmente con su compatibilidad con la red 5G y su potente cámara frontal de 64MP, que logra capturar momentos valiosos con efectos novedosos.

Sandrine Anne nos presenta su mundo de sueños, música y viajes a través de sus ilustraciones

Michi y el Y53s: Para momentos divertidos

El dibujo es un medio de expresión para Stefany “Michi to the happiness” Ramírez, con el cual puede comunicar sus sentimientos y pensamientos de forma clara. “Siempre me ha costado mucho hablar y atreverme a decir las cosas, por lo que el dibujo ha sido el medio para comunicarme, para expresar mis emociones y sentimientos. Me gusta mucho la calma y la tranquilidad, y es por ello por lo que a través de mis creaciones quiero transmitir eso mismo”, explicó la dibujante.

Mirar el cielo y buscar tranquilidad es algo que @michitothehappines realiza con frecuencia para sentirse viva, así como también compartir con sus perros, su gatita y las personas que quiere. Justamente, con el Y53s, es posible atesorar y compartir esas experiencias inolvidables junto a tus seres queridos y mantenerlas por siempre gracias a su gran capacidad, versátiles cámaras que capturan incluso en condiciones de poca luz, y su algoritmo de inteligencia artificial.

Stefany, más conocida como Michi To The Happiness, usa sus ilustraciones como un medio para comunicarse.

Juanca y el Y21s: Un equipo que te acompaña

Para Juan Carlos “Juanca” Cortés, la vida es estar en constante movimiento, yendo y volviendo de un lado a otro para conseguir profundidad en sus ideas y sensaciones, aún si está en compañía. “Al ver lo que hago, espero que la gente le dé su propio sentido, ya que de alguna forma mis dibujos cuentan pequeños instantes y las personas cierran esos relatos. Me inspiran las cosas que me rodean, entonces en cierta forma quiero que las personas se queden con eso al disfrutar mi trabajo”, asegura Juanca.

Cada una de las ilustraciones de @juanca.cortes busca representar instantes que luego cada persona puede hacer suyo, y para él, sentirse vivo es pasar tiempo de calidad con amigos y familia, para disfrutar cada momento en compañía. El Y21s permite que las personas se mantengan conectadas por más tiempo, gracias a funciones como la carga inversa, con la que el dispositivo se transforma en una batería externa para vivir al máximo cada situación.

Juanca Cortés busca inspiración en redes sociales y guarda todo lo que podría usar para más adelante.

Elige innovación, diversión y estilo

Con vivo Smartphone puedes elegir un dispositivo moderno y vistoso, con características de última generación y un estilo que se adapta al tuyo. La colaboración de carcasas con Sandrine, Michi y Juanca es solo uno más de los límites creativos que puedes romper con un teléfono vivo. Recuerda visitar @vivo_chile para conocer un poco más de cada ilustrador y sus inspiradores trabajos.

El V21 5G, Y53s y el Y21s están disponibles a precios especiales de $299.990, $249.990 y $189.990 respectivamente, y los puedes encontrar en las tiendas oficiales vivo Smartphone de Linio y Mercado Libre, la red de más de 800 puntos de venta de Arica a Punta Arenas en grandes tiendas y a través de sus operadores Entel, WOM y Movistar.

Para más detalles de esta y de todas nuestras novedades, te invitamos a seguir a vivo en sus cuentas de Instagram y Twitter.