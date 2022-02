Wados presenta las tendencias Otoño-Invierno para este 2022

Queda menos de un mes para que se termine el verano y comience el otoño. Junto a Wados te adelantamos cuáles serán las tendencias para esta temporada, porque Wados sabe y entiende lo que las mujeres necesitan en cualquier época del año. Su nueva colección cuenta con diferentes estilos, colores y prendas para todos los gustos y cuerpos.

Si ya te estás preparando para renovar tu clóset, entonces toma nota de cuáles serán las tendencias en telas, tonos y cómo usarlos en esta nueva temporada.

Denim, un infaltable todo el año

El denim estará presente en esta temporada en diferentes versiones, siendo uno de los protagonistas de este Otoño-Invierno en todos los clósets femeninos. En la propuesta 2022 de Wados, verás diferentes modelos pensados en las distintas personalidades y estilos que cada mujer quiere transmitir. Desde los clásicos jeans de corte recto para un look más tradicional, hasta modelos más fashion, como por ejemplo, los jeans con look oversize, tendencia que llegó para quedarse.

Si te gusta el look oversize, es importante que lo uses con prendas más ceñidas para no aumentar aún más el volumen de tu tenida. Puede usarlos con zapatos bajos para un look más casual o tacos altos para darle un toque más formal.

Prendas de cuero sintético o pu

Y para lograr una tenida inigualable, en Wados tienen el complemento perfecto para el denim. Nos referimos al cuero sintético o pu, un material duradero en el tiempo, fácil de limpiar y muy agradable para que te puedas desplazar con total libertad. Sin duda, con esta combinación estarás abrigada, cómoda y te sentirás la reina del invierno en todo momento.

Más sobre Presentado por WADOS

Colores que marcarán la temporada

En cuanto a los tonos, además de las diferentes tonalidades de azules que presenta el denim, para este Otoño-Invierno, la tendencia estará marcada por los colores crudos, grises y negros. Tonalidades básicas que puedes combinar con diferentes matices para un look monocromático o con tonos más atrevidos para una tenida más llamativa. Sin duda, son colores que puedes usar en cualquier ocasión y combinar fácilmente, ya sea en pantalones, blusas, vestidos o chaquetas.

Estampados

En esta temporada, los estampados también estarán presentes, especialmente, el escocés que está muy de moda en blusas y chaquetas, combinando diferentes tonalidades y grosores de línea. Lo puedes combinar con prendas del mismo tono del escocés, además de usarlo con denim o colores clásicos como el negro.

Con la nueva colección Otoño-Invierno 2022 podrás desenvolverte en tu día a día, en el trabajo, en tu hogar y en cualquier parte, sin importar tu edad, estilo ni cuerpo, porque en Wados se preocupan de que todas las mujeres se sientan cómodas y seguras. ¡Descubre tu estilo y crea tus looks!

Esta temporada lúcete y dale vida a un sinfín de looks cómodos, que combinándolos con los accesorios precisos podrás convertir, en muy pocos pasos, tus tenidas de día en onderos looks para una salida casual en la noche.¡Este Otoño-Invierno atrévete junto a Wados!

Descubre más de las tendencias Otoño-Invierno 2022 en www.wados.cl y en el instagram @WadosChile