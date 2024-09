Casi el doble de muertes en 2050: las preocupantes proyecciones del cáncer en hombres

Las perspectivas son alarmantes. Un estudio de la Universidad de Queensland, con datos del Observatorio Mundial del Cáncer GLOBOCAN, reveló que las muertes de hombres por cáncer a nivel global pasarían de 5,4 millones en 2022 a 10,5 millones en 2050, lo que significa un aumento de un 93%.

“Esta alarmante proyección está vinculada a diversos factores de riesgo, así como a la falta de medidas preventivas adecuadas”, adelanta el oncólogo Camilo García de la Barra, director de Medicina de la Universidad Andrés Bello UNAB, sede Viña del Mar.

El mismo análisis señaló que los casos de cáncer registrados en 2022, que corresponden a 10,3 millones, pasarían a 19 millones en 2050, lo que equivale a un incremento del 84%. “Son estimaciones que probablemente van a ser muy correctas con la información que se tiene hoy en día”, señala el oncólogo de la Clínica Santa María, Eric Orellana.

Dos fenómenos explicarían este importante incremento. “Se da por el aumento de la longevidad, las personas viven más años y es probable que puedan desarrollar un cáncer”, explica Tomás Merino, oncólogo de la UC Christus.

Factores de riesgo y la falta de medidas preventivas adecuadas son las razones que explicarían, a juicio de Camilo García de la Barra, el alto número de muertes por cáncer en hombres que se estima para 2050.

“Pero también por el aumento de cáncer en la población más joven. A los 40 años estamos diagnosticando cánceres de colon, y esto no ocurría antes, las personas no hacían cánceres tan precoces por la parte ambiental”, añade.

Las conductas más peligrosas

En Chile, según datos de GLOBOCAN, en 2022 existieron 32.800 nuevos casos de cáncer en hombres al año, versus 27.076 de mujeres. La prevalencia de cáncer en hombre es mayor debido a factores conductuales, sociales y biológicos. Además, existen diferencias hormonales y genéticas que también influyen.

Las causas principales de esta prevalencia en materia de estilo de vida “incluyen factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimentación, la exposición a agentes tóxicos y la falta de actividad física”, enumera Camilo García de la Barra, director de Medicina UNAB.

En nuestro país, en 2022, el 17,9% de los hombres fuman según en 15° Estudio Nacional de Drogas en Población General realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

El cáncer de pulmón –que según el estudio de la Universidad de Queensland será el principal tanto en casos como en muertes de hombres al 2050— es el primero que se asocia al tabaquismo. “Va a ser uno de los más prevalentes porque tiene alta incidencia y alta mortalidad”, explica Eric Orellana, de Clínica Santa María.

Sin embargo, los doctores explican que hay muchos otros que cánceres que se relacionan con fumar como el de cabeza y cuello, el de faringe, laringe, esófago y páncreas. “Los carcinógenos del cigarro se concentran en la orina y hacen que estos pacientes tengan más cánceres renales y más cánceres de vejiga, que en Chile es muy potente”, dice Tomás Merino.

Por otra parte, el consumo excesivo de alcohol está asociado con un mayor riesgo de desarrollar cánceres de hígado, boca, garganta, esófago, color y recto. “El alcohol se descompone en el cuerpo en acetaldehído, una sustancia que puede dañar el ADN y las proteínas de las células”, explica Camilo García de la Barra, de la UNAB.

“Nunca me canso de decirlo, el alcohol es un carcinógeno, sólidamente demostrado, como el cigarrillo. Incluso en dosis bajas aumenta todos los cánceres y los hombres consumen más alcohol”, indica Tomás Merino.

La obesidad también sería una de las causas del fenómeno, pues es un peligro directo en varios de los cánceres más comunes. “En Chile la prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta, afectando a más del 60% de la población, lo que incrementa el riesgo de cánceres”, comenta Camilo García de la Barra.

La mala alimentación también es un factor de riesgo y no solo porque puede conducir a la obesidad. “Uno ve los sellos, pero en ninguna parte dice: ‘este alimento ultra procesado produce cáncer’”, dice Tomás Merino.

“El alto consumo de carnes rojas, el alimento ultra procesado, embutidos, por ejemplo, salados y ahumados, son también carcinógenos. Es bastante frecuente en la población masculina el consumo de estas cosas no saludables”, agrega el oncólogo.

El estudio de la Universidad de Queensland también señaló que una de las causas de la mayor prevalencia de cáncer en hombres es la exposición laboral a agentes carcinógenos.

“Algunos hombres en Chile están expuestos a sustancias cancerígenas en su lugar de trabajo, como amianto, benceno y radiación ultravioleta, que incrementan el riesgo de desarrollar cánceres de pulmón, vejiga, piel y otros tipos”, comenta el académico UNAB Camilo García de la Barra.

Por último, “tenemos un 90% de sedentarismo”, dice Tomás Merino. Sin embargo, la actividad física regular ayuda a mantener un peso corporal saludable, lo que “reduce los niveles de hormonas como insulina y estrógenos, que están asociados al crecimiento de tumores, y mejora la función del sistema inmunológico”, añade Camilo García de la Barra.

Prevención proactiva con exámenes

A todas esas variables mencionadas falta agregar que “los hombres participan menos en exámenes preventivos de cáncer en comparación con las mujeres. Esto se atribuye a una menor concienciación sobre la importancia de estos exámenes, así como a barreras culturales y sociales”, dice Camilo García de la Barra.

“Los hombres son un poco más dejados o tienden a consultar en etapas más tardías de su enfermedad”, explica Eric Orellana, oncólogo de la Clínica Santa María.

El cáncer de próstata es el más frecuente en hombres en nuestro país, con un 29,5% de los casos en 2022, según GLOBOCAN. Sobre este “existe menos difusión y chequeos preventivos si lo comparamos con programas destacados a nivel nacional enfocados a la prevención de cáncer mamario y cervicouterino”, indica Jaime Barahona, urólogo de la Clínica Dávila Vespucio.

“La menos difusión y cobertura para la realización del antígeno prostático podría explicar los hallazgos del estudio realizado en el Instituto Nacional del Cáncer respecto al estadio clínico al momento del diagnóstico en pacientes con cáncer de próstata, que demostraba que un 24,7% de los pacientes se diagnosticaban con cáncer en etapa tardía con enfermedad metastásica”, agrega Jaime Barahona.

“Los hombres están totalmente abandonados a su desconocimiento y a su tendencia histórica de ser poco proactivo en medidas preventivas. Hay desconocimiento y abandono total desde el punto de vista de las políticas públicas a esta población. Es sorprendente si consideramos que los hombres fallecen más por esta enfermedad”, sentencia Tomás Merino.

Para prevenir la enfermedad, los especialistas recomiendan realizarse estos exámenes preventivos de acuerdo a la siguiente periodicidad:

Cáncer de próstata : Prueba de antígeno prostático específico (PSA) a partir de los 50 años, o antes si existen antecedentes familiares.

Cáncer de pulmón : Tomografía computarizada de baja dosis para fumadores o ex fumadores de alto riesgo a partir de los 50 años.

Cáncer colorrectal : Colonoscopia cada 10 años a partir de los 50 años.

Cáncer de piel: Autoexamen mensual y evaluación dermatológica anual.

Sobre que prácticamente se duplicarán los casos y las muertes por cáncer en hombres para 2050, Tomás Merino alerta: “sabemos que viene esta ola y no estamos preparados para recibirla. No estamos en condiciones, ni siquiera a fecha de hoy de atender a nuestra población. Y no estamos logrando el crecimiento que necesitamos en personal, en infraestructura y en investigación para poder abordarlo”.

“El aumento previsto en los casos de cáncer en hombres para 2050 representa un desafío urgente para la salud pública, especialmente en Chile. Es necesario un enfoque integral que combine la promoción de estilos de vida saludables y un mayor acceso a exámenes preventivos”, dice Camilo García de la Barra de la UNAB.

“Además, falta una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención y el cribado temprano. Solo a través de una acción multisectorial coordinada será posible revertir esta preocupante tendencia y mejorar la calidad de vida de los hombres en Chile y el mundo”, concluye.