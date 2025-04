¿Es Chile país para viejos? Revive lo nuevo de A BORDO

¿Es Chile país para viejos?, le preguntó Polo Ramírez a Agnieszka Bozanic, académica e investigadora UNAB y presidenta de la Fundación GeroActivismo, durante el último capítulo de A BORDO, dedicado a hablar sobre las bajas tasas de natalidad versus el aumento de la población mayor de 65 años.

“Completamente no”, respondió Bozanic: vivimos en una sociedad donde la vejez es sinónimo de falta de competencias, donde se ocultan las canas y el culto a la juventud como sinónimo de creatividad es cada día más creciente; todo eso, sin contar la falta de políticas públicas que incentiven que ese 14 por ciento de personas mayores de 65 que habitan en Chile no sólo tengan un envejecimiento digno, sino también activo.

Por otro lado, cada vez nacemos menos chilenos, y la tendencia parece no tener señales de revertirse. Y cómo no, explicó la doctora en Sociología y académica de la UC Viviana Salinas, si lo más importante -las políticas a largo plazo que incentiven una real conciliación de la vida familiar, laboral y personal- aún no son son robustas.

De la cifras del Censo 2024, que demostraron la baja natalidad del país y la creciente población mayor, conversaron ambas especialistas en este nuevo capítulo de A BORDO, que te invitamos a revisar en el siguiente video.