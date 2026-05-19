¿Logrará la megarreforma sortear el Senado antes de la Cuenta Pública?
Revisa en el video el análisis de Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, sobre la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo en el Parlamento. Pese a que ya estaría el respaldo necesario para que esta semana el proyecto se despache desde la Cámara de Diputados, el foco estará puesto, según el analista, en la Cámara Alta. Específicamente en la búsqueda de apoyos de La Moneda en senadores del Socialismo Democrático.
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