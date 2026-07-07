La deuda en la continuidad de los cuidados

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente información entregada por el Ministerio de Salud, que da cuenta de 1.056 personas con alta médica que permanecen hospitalizadas por carecer de redes familiares, sociales o comunitarias que permitan dar continuidad a sus cuidados, evidencia un problema que trasciende lo hospitalario. Se trata de una brecha estructural en el sistema de apoyos y cuidados de largo plazo.

Esta realidad también afecta al Sistema de Protección Especializada de niños, niñas y adolescentes. Existen jóvenes que ingresaron por graves vulneraciones de derechos y que, además, presentan discapacidad o problemas de salud mental que limitan significativamente su autonomía. Mientras son menores de edad reciben protección residencial; sin embargo, al cumplir la mayoría de edad debieran egresar del sistema, aunque persistan las mismas condiciones de dependencia y ausencia de redes familiares.

Si bien el Servicio Nacional de la Discapacidad cuenta con programas residenciales orientados a favorecer la continuidad de estos cuidados, su cobertura resulta insuficiente. La falta de cupos, la inexistencia de oferta en algunas regiones y los criterios de elegibilidad dejan sin respuesta a personas que requieren apoyos permanentes.

El problema, por tanto, no es el uso prolongado de camas hospitalarias, sino la ausencia de mecanismos efectivos de transición entre los sistemas de protección, salud y discapacidad.

Mientras el Estado no garantice trayectorias continuas de apoyo para personas con dependencia funcional y sin redes familiares, seguiremos enfrentando las consecuencias de una misma omisión: la inexistencia de un sistema que asegure la continuidad de los cuidados más allá de la mayoría de edad.

María Teresa Sepúlveda

Directora de Protección y Reinserción

Fundación Ciudad del Niño