Fuerzas Armadas en misiones de seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

La postura del Presidente de la República José Antonio Kast R. ante los llamados a emplear a las FF.AA. en tareas de seguridad interior, revelan la cabal comprensión del Jefe de Estado de cuál es el rol que ellas deben cumplir como esenciales en la defensa de la patria, la seguridad nacional y garantizar el orden institucional.

Las FF.AA. están instruidas, entrenadas y organizadas como una herramienta eficaz de disuasión, de acuerdo a la política de defensa definida por el Estado; en tal virtud su empleo en funciones ajenas a su misión constitucional no sólo las enfrentaría a un escenario desconocido para el cual no están capacitadas ni equipadas, sino que también afectaría su indispensable nivel de alistamiento operacional.

Si en más de cien años afortunadamente el país no ha debido enfrentar conflictos bélicos, ha sido precisamente por la mantención de la capacidad operativa y profesionalismo de su fuerza armada en niveles óptimos, lo que ha permitido al país conjurar crisis vecinales en 1965, 1974 - 75 y 1978 posibilitando el ejercicio de una firme pero serena conducción político - estratégica a los respectivos jefes de Estado.

Miguel Trincado Araneda