Ejemplo de Paraguay
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito de Paraguay, su economía lleva tres años creciendo al 5,5% anual (se proyecta sobre el 4% este año), con deuda pública moderada (36% del PIB), baja inflación, y lleva años simplificando su sistema tributario hasta llegar al 10-10-10: 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta, y 10% de impuestos corporativos.
Quizás no lo vemos porque parece un pequeño país sin salida al mar y al centro de Sudamérica, pero lo cierto es que su ejemplo y mérito van más allá de las canchas de fútbol.
Óscar Monett Recabal
Profesor Investigador Faro UDD
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