SEÑOR DIRECTOR:

Para miles de adultos mayores el hogar que construyeron dejó de ser un espacio de tranquilidad y se transformó en una carga. El alza del costo de la vida ha presionado sus ingresos, obligándolos a elegir entre pagar un impuesto o cubrir necesidades básicas. Aliviar ese gasto es una medida de justicia.

La propuesta de exención de contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal busca hacerse cargo de esa realidad. Queremos ser un país que entiende que cuidar a quienes nos cuidaron es una responsabilidad. Porque detrás de cada hogar hay una historia, una familia que se sostuvo gracias a ellos. Ellos ya cumplieron con su aporte al Estado y hoy deberían vivir los beneficios de ese aporte.

Toda política pública genera preguntas. Y una es el financiamiento municipal. Las contribuciones son una fuente relevante de ingresos para las comunas, y es razonable que exista preocupación por su eventual impacto.

Por eso, es esencial dar certezas, y es necesario recalcar que esta medida contempla una compensación al Fondo Común Municipal, precisamente para asegurar que los municipios no vean afectada su capacidad de gestión.

Hay que dejar claro que no es desvestir un santo para vestir otro. Es posible cuidar a nuestros adultos mayores con la exención y al mismo tiempo fortalecer a los municipios para que sigan entregando sus servicios. Es posible con la diversificación de ingresos municipales y con la optimización de los recursos. Un desafío que podemos asumir como Estado.

Este es un camino de avance con un propósito claro: cuidar a quienes ya cumplieron, sin desproteger al resto de la comunidad. Es una discusión que trasciende lo técnico y nos interpela como sociedad. Apoyar esta medida es apoyar a quienes construyeron nuestras comunas y cuidar a quienes nos cuidaron.

Sebastián Figueroa Melo

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo