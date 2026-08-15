Maternidad subrogada

SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de los senadores Walker, Flores y Rincón parte de una premisa seductora: que la ausencia de regulación produce el abuso. La evidencia sugiere lo contrario. En 2025, la Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer concluyó que el consentimiento por sí solo no vuelve ética la gestación subrogada, que la frontera entre lo comercial y lo altruista suele ser difusa y que no existe un derecho incondicional a tener un hijo (A/80/158).

Cuando el Estado diseña causales, establece pactos notariales y define requisitos para la gestante, no solo reconoce una realidad: la institucionaliza. En la Cámara, el Boletín 17.337-07 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Familia —del Frente Amplio al Partido Republicano— precisamente porque identifica un problema que la regulación no resuelve: la instrumentalización de la mujer gestante y la separación deliberada del hijo de quien lo gestó.

Olivia Maurel, nacida por gestación subrogada y entrevistada en estas páginas el domingo, tituló su libro con la pregunta que esta moción no responde: ¿dónde estás, mamá? Esa pregunta no se resuelve eliminando el pago; se origina en la separación misma.

Javiera Bellolio A.

Académica Facultad de Enfermería y Obstetricia, U. de Los Andes