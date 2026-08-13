Consejo de Monumentos Nacionales

SEÑOR DIRECTOR:

Agradezco la carta respuesta del subsecretario Emilio De La Cerda pero lamento decirle que no comprendió la misma.

En efecto, mi carta apuntaba claramente al hecho que no se ha ejercido la potestad reglamentaria para definir, por ejemplo, de manera clara y objetiva que es “arqueológico” y salir del marasmo que nos enfrenta al rescate de millones de fragmentos líticos, tapas de coca cola y bototos (no es un chiste, es real) que nos abruma día a día y que sigue existiendo en este periódo.

Del mismo modo si bien lo felicito por su entusiasmo respecto de la ley, he seguido con sumo interés el debate parlamentario al respecto en la comisión de cultura del Senado todos estos años, participando en el mismo y, salvo que esté en un error, la ley no ha sido objeto de avance alguno en estos cinco meses por lo cual se reafirma mi llamado a que no sigamos esperando la ley y hagamos algo al respecto.

Finalmente, en relación al nuevo reglamento de excavaciones arqueológicas nuevamente lamento discrepar de la autoridad pues la propuesta que se ha retirado varias veces de toma de razón de la Contraloría, lejos de contribuir a avanzar en el tema, es un severo retroceso que solo viene a demostrar que no por ser nuevo es bueno lo que se quiere hacer.

A mayor abundamiento si bien jamás lo planteé en mi carta, así que me cuesta comprender su afirmación al respecto, debo decir que en lo operativo el CMN ha sido más ejecutivo y ya lo venía siendo al finalizar la administración anterior merced a la gestión de su secretario técnico, por lo cual ese punto se lo concedo.

Todo esto reafirma mis inquietudes y las profundiza.

¿Sabemos para dónde vamos?

Parece que no.

Óscar Acuña Poblete

Abogado