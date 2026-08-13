Lo que nos enseña la historia de Olivia MAurel

SEÑOR DIRECTOR:

La visita a nuestro país de Olivia Maurel, nacida mediante gestación subrogada (GS) y hoy una de las principales voceras de la Declaración de Casablanca, merece ser escuchada con atención. Su experiencia, tal como lo expresa en la extensa entrevista publicada en La Tercera, ha sido dolorosa y permite reconocer riesgos que una regulación responsable de esta práctica no debiera ignorar.

Sin embargo, varias circunstancias de su historia corresponden precisamente a situaciones que hoy se procura evitar. Olivia fue concebida con el óvulo de la propia gestante, estableciendo entre ambas un vínculo genético. Actualmente se privilegia la GS gestacional, en que quien gesta no aporta sus gametos. Asimismo, la evaluación psicológica de las potenciales gestantes busca detectar situaciones de especial vulnerabilidad, incluyendo pérdidas reproductivas no elaboradas. En el caso de Olivia, la mujer que la gestó había perdido un hijo pocos años antes.

Su historia muestra también la importancia de que quienes nacen mediante estas técnicas conozcan tempranamente sus orígenes. Ella supo tardíamente cómo había sido concebida, después de años sintiendo que no pertenecía plenamente a su familia. La experiencia acumulada en adopción y reproducción con gametos donados ha enseñado cuánto importa integrar esa historia a la propia biografía desde etapas tempranas.

Pero hay una enseñanza adicional. Los testimonios de quienes han sufrido consecuencias negativas deben ser escuchados: pueden revelar daños que permanecían inadvertidos y ayudarnos a establecer mejores salvaguardas. Lo que no permiten es concluir que esos daños sean inherentes a toda una práctica.

La experiencia de Olivia puede ayudarnos a identificar qué debemos prevenir. Convertirla en fundamento para prohibir toda forma de gestación subrogada exige un paso adicional: demostrar que aquello que le ocurrió es inseparable de la práctica misma.

Sofía Salas Ibarra

Docente investigadora en bioética Universidad del Desarrollo