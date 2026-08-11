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    Cartas al Director

    Pasos fronterizos

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Chile lleva más de 20 días con su principal corredor terrestre hacia Argentina cerrado. Más de 6 metros de nieve sepultan Los Libertadores desde el 14 de julio, y con él, una parte relevante de nuestro comercio exterior. No es una anécdota del invierno: es el segundo cierre más prolongado en años, y el país sigue actuando como si fuera sorpresa.

    Mientras se discuten soluciones de corto plazo, cientos de camiones y sus conductores quedan varados en condiciones que nadie debería normalizar: horas y días de espera a la intemperie, en la montaña, expuestos al frío y a la incertidumbre. Detrás de cada camión detenido hay una persona, una familia y una carga que la economía chilena necesita mover.

    ¿Hasta cuándo seguiremos dependiendo de un paso a 3.200 metros de altura, rehén de cada temporal? Chile tiene alternativas de baja altura que llevan años en el papel, como el paso Las Leñas, capaces de operar los 365 días del año y de dar a nuestra logística continuidad. Lo que falta no es tecnología, sino una visión de Estado ad hoc a los tiempos que vivimos.

    Como gremio que representa al transporte de carga por carretera, cuya principal labor es abastecer al país y al continente, creemos que ya no es momento de lamentar cada cierre, sino de avanzar en infraestructura fronteriza que facilite el comercio exterior chileno. El próximo año, “casualmente” volverá el invierno y con el un nuevo temporal no avisará con más tiempo que este. La pregunta es si el país estará, por fin, preparado.

    Raúl Clavero

    Pdte. del Directorio de ChileTransporte AG

    Más sobre:Paso Los LibertadoresTransporteComercioAbastecimientoPasos bajos

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