Declaraciones del general Yáñez
SEÑOR DIRECTOR:
El general (r) Ricardo Yáñez ha declarado en este medio que “El uso de las FF.AA. bajo un estado excepcional distinto y bajo conducción policial es un camino correcto”. ¿Me pregunto cómo es que llega a esa conclusión? Sería bueno tener las razones por las cuales genera esa aseveración.
Richard J. Kouyoumdjian Inglis
Vicepresidente ejecutivo AthenaLab
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