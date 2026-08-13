Declaraciones del general Yáñez

Valparaiso, 8 de octubre de 2024 El ex general director de Carabineros, Ricardo Yanez, durante la Entrega de bustos conmemorativos de suboficiales martires de Carabineros Sebastian Cisternas/ Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

El general (r) Ricardo Yáñez ha declarado en este medio que “El uso de las FF.AA. bajo un estado excepcional distinto y bajo conducción policial es un camino correcto”. ¿Me pregunto cómo es que llega a esa conclusión? Sería bueno tener las razones por las cuales genera esa aseveración.

Richard J. Kouyoumdjian Inglis

Vicepresidente ejecutivo AthenaLab