Una imagen de María Elena, la única oficina salitrera que queda en la Región de Antofagasta. Foto: Consejo de Monumentos Nacionales de Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a la carta del abogado Óscar Acuña, en la cual expresa que, a cinco meses de asumido el nuevo gobierno, no existirían avances destacables para el Consejo de Monumentos Nacionales, es oportuno señalar que ese juicio no se condice con la realidad.

Desde marzo de este año, y gracias al trabajo mancomunado entre la Secretaría Técnica del CMN, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el mismo órgano colegiado –que ha realizado 15 sesiones plenarias durante la nueva administración, 67% más que en igual periodo en 2022–, se ha logrado aumentar significativamente los tiempos de respuesta, la certeza jurídica y el volumen de casos revisados para un mismo periodo de gestión en años anteriores.

De esto dan cuenta los cerca de 2.400 expedientes revisados –un 26% más que en periodo comparable–, así como la priorización de casos para agilizar permisos, abordar rezagos y mejorar procesos para armonizar la protección del patrimonio cultural con el desarrollo integral del país. El cambio de tendencia ha sido notorio y destacado en diversos medios.

En paralelo, y como es de público conocimiento, hemos puesto suma urgencia al proyecto de ley de Patrimonio Cultural, que avanza con amplio apoyo en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado. Al mismo tiempo, se aprobaron disposiciones en la ley para la Reconstrucción Nacional, referidas a los procedimientos frente a hallazgos arqueológicos.

Por cierto, esta agenda concreta y robusta también aborda la actualización del Reglamento de Excavaciones Arqueológicas y Paleontológicas, vigente desde 1991, que regula estas materias para la actual ley de monumentos nacionales.

Emilio De la Cerda E.

Subsecretario del Patrimonio Cultural