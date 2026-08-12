Política de créditos en Chile
SEÑOR DIRECTOR:
Más de 4 millones de morosos en un país de menos de 20 millones no es un problema de ingresos, ni de crecimiento, ni siquiera del vilipendiado anatocismo que pronto será rescatado por el veto supresivo del Ejecutivo, es el resultado de una decisión de política pública de regulación del crédito al consumidor agresiva, pro acreedor, que más temprano que tarde deberá ser reformulada para evitar los problemas macroeconómicos, jurídicos y políticos que sus pésimos resultados agregados están produciendo.
Agustín Barroilhet
Francisca Barrientos
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