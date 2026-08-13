Sincerar no puede ser empobrecer

SEÑOR DIRECTOR:

En entrevista T13 Radio, el Presidente Kast puso en duda los resultados de la última Casen. Sugirió que la disminución de la pobreza, sostenida en subsidios, oculta a las personas una realidad que habrá que “sincerar”. Vale la pena notar la paradoja: quien enturbia la realidad no es la encuesta que la mide, con una metodología validada transversalmente, al más alto nivel técnico, sino quien propone desconfiar de ella, por revelar algo tan básico como que la protección social no oculta la pobreza, sino que la reduce.

La baja de la pobreza de 20,5% a 17,3% entre 2022 y 2024, se apoyó tanto en los ingresos del trabajo como en las transferencias del Estado. Pero eso no es un truco contable; es precisamente el fin de la seguridad social. Cuando la PGU evita que una persona mayor caiga en la pobreza por su jubilación, no está maquillando una cifra: está cumpliendo su propósito. Y al medir que casi 1,2 millones de personas aún viven en pobreza severa, la Casen evidencia que hace falta más apoyo, no menos.

Por eso inquieta el momento elegido para sembrar la duda. Con el desempleo en su mayor nivel en casi cinco años, la protección social es, para muchas familias, lo único que las separa de la pobreza. “Sincerar” las finanzas familiares retirando las ayudas sociales no revela nada, solo empobrece más.

Cuando el empleo tambalea, el bienestar descansa sobre una protección que el gobierno haría bien en cuidar. En la antesala del “bencinazo”, el ministro Quiroz afirmó que “la mejor política social es el pleno empleo” y luego, rebajó impuestos a los más ricos, agrandando el déficit fiscal y poniendo en duda la continuidad de distintos programas sociales. Con todo, fabrica excusas para eliminar gasto social. Esta nueva estocada a la Casen ¿es parte del plan para seguir retrocediendo en protección?

Paula Poblete

Exsubsecretaria de Evaluación Social

Marco Verdugo

Sociologo y magíster en Estadísticas

Rumbo Colectivo