09.10.2020 FOTOGRAFIAS DE MAC Y BELLAS ARTES MUSEOS UBICADOS EN PARQUE FORESTAL FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del debate sobre las rejas en el Parque Forestal, quizá la pregunta no sea si deben instalarse o no, sino quién debiera administrar estos espacios.

El Parque Forestal, el Cerro Santa Lucía o el Parque Almagro hace tiempo dejaron de ser parques comunales. Su escala, ubicación y atractivo los convierten en espacios de uso metropolitano, visitados diariamente por personas provenientes de toda la Región Metropolitana.

¿Tiene sentido que bienes públicos de esa magnitud sigan dependiendo exclusivamente de un municipio? Tal vez ha llegado el momento de discutir un modelo de administración metropolitana o especializada, como ocurre con el Parque Metropolitano de Santiago, el Parque Padre Hurtado y con numerosos parques urbanos en el mundo.

Antes de debatir sobre rejas, convendría preguntarnos si el verdadero problema no es la gobernanza de los principales parques históricos de la ciudad.

Carlos Maillet Aránguiz

Arquitecto

Profesor Asociado USS