SEÑOR DIRECTOR:

Entiendo perfectamente que un economista pueda tener dificultades para hacer proyecciones financieras e incluso cometer errores en la determinación de ciertas variables económicas, pero establecer que el deterioro de las expectativas económicas en nuestro país se produjeron a partir del shock de los precios de los combustibles es otra cosa totalmente distinta.

La economía está deteriorada por varios efectos: más de siete años que le introdujimos incertidumbre e inestabilidad al país (estallido social, dos comisiones constituyentes e intenciones de reformas financieras refundacionales entre otras), reformas tributarias mal hechas e incluso reconocidas por sus propios patrocinadores, reforma al sistema de pensiones, reforma al mercado laboral que aumentaron en un 15% los costos de las empresas, aumento del royalty minero, generación de expectativas y beneficios sociales sin respaldo de recursos fiscales, un Imacec que tiene un fuerte impacto negativo hace 5 meses por la menor producción de la Minería y por último un manejo irresponsable de la finanzas públicas.

Jorge E. Berríos Vogel