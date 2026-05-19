Megarreforma: el duro cruce entre el ministro Quiroz y el diputado Manouchehri
El ministro de hacienda y el diputado socialista, protagonizaron fuertes dichos cruzados en plena sesión por la megarreforma.
La Sala de la Cámara de Diputados es desde hoy el escenario que comenzará a definir el futuro del proyecto de ley nombrado como Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, sesión que tuvo minutos alta tensión.
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