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    Megarreforma: el duro cruce entre el ministro Quiroz y el diputado Manouchehri

    El ministro de hacienda y el diputado socialista, protagonizaron fuertes dichos cruzados en plena sesión por la megarreforma.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    La Sala de la Cámara de Diputados es desde hoy el escenario que comenzará a definir el futuro del proyecto de ley nombrado como Plan para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, sesión que tuvo minutos alta tensión.

    Revisa todos los detalles en la nota.

    Más sobre:Pelea entre Quiroz y ManoucherhiMegarreformaMegaproyecto

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