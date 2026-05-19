¿Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google?
En el video te explicamos paso a paso cómo añadir a La Tercera para entender lo que está pasando en Chile y el mundo.
Google cambió la forma en que muestra noticias y encontrar resultados relevantes se ha vuelto más difícil.
Sin embargo, el buscador activó una nueva herramienta que permite a los usuarios qué medios quieren ver, llamado Fuentes Preferidas.
En el video los detalles.
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