Baños S.O.S

Francisca Cristi fundó hace dos años, Home Asset, empresa dedicada a proyectos de remodelación, decoración y corretaje de propiedades. Su especialización son las asesorías de compra con potencial de remodelación, de ahí su ojo experto a la hora de tener que visualizar cómo quedaría un baño con pequeñas intervenciones. Y es que a su juicio, este espacio de la casa puede quedar como nuevo en dos semanas, haciendo pequeñas modificaciones. "Si hay tiempo y mayor presupuesto se pueden hacer cambios estructurales, en un mes", dice.

Antes: El presupuesto fue bajo y cambiando ciertos elementos se generó un impacto visual. “Quisimos mantener el piso antiguo de1978, era bonito y reemplazarlo encarecía la obra”, cuenta Cristi.

Después: Para ahorrar tiempo y dinero se compró un mueble fabricado y se optó por grifería negra para darle un look más moderno.

Sus 10 consejos:

1. Si se mantienen las cerámicas, renovar el fragüe.

2. Hay cerámicas clásicas, como las cuadradas blancas (en la foto), que parten en $6 mil la caja.

3. En los muros, en lugar de gastar en un revestimiento nuevo, pintar es una buena opción.

4. Si se quiere cambiar el WC, antes de comprar, es clave medir la descarga (generalmente 20, 25 o 30). Mover una descarga es complejo.

5. Cambiar el lavamanos no es difícil, más aún si se compra hecho. Recomiendo la calle Matucana, hay que saber buscar pero se encuentra.

6. Si el WC y lavamanos están en buen estado, se puede reemplazar solo las griferías. Hay negras, doradas o retro, entre otras.

7. No olvidar las lámparas. Importante no disminuir la luz (watts) de manera de no oscurecer el baño.

8. Un mueble cambia mucho si se le ponen nuevos tiradores.

9. Un espejo nuevo puede cambiar totalmente un baño.

10. Decorar, poner cuadros o repisas ayuda a darle un nuevo "look".

Tel: +56 9 8807 5813

Home Asset Deco

3.500 COLORES PARA PINTAR

“Que en los baños solo se pueden usar pinturas de alto brillo por su durabilidad o porque son fáciles de limpiar, es un mito”, explica Antonia Rodríguez, de Benjamin Moore marca de pinturas estadounidense que debutó en Chile hace poco más de un año. Uno de los productos estrellas es su esmalte al agua Aura Baño & Spa, de acabado mate, resistente al moho y altamente lavable. Disponible en los tres mil colores de la marca y además, hay 500 tonos propios de la línea. “Si no quiere intervenciones mayores, lo ideal es usar el ‘primer’ (base que entrega mejor adherencia) que tenemos para cerámicas y baldosas y luego, pintar. En muchos casos, con una mano es suficiente”, dice Rodríguez. Desde $14.000 el litro.

Benjamin Moore Chile

EN SOLO UNA HORA

Más de 90 tipos de azulejos autoadhesivos con diseños que van desde el terrazo, geométricos, hasta los tradicionales que emulan las baldosas antiguas, son los que tienen en Estudio Cocoon, emprendimiento de la VIII región. “Diseñamos cada baldosa, luego se imprimen en nuestro taller y se les pega un laminado antideslizante, así resisten la humedad y uno no se resbala”, explica Andrea Rivera, creadora de la marca. Ojo: la superficie debe ser lisa y se debe limpiar previamente con alcohol. Miden 30x30 cm, $14.990, el set de 10.

Estudio Cocoon

¿EMPAPELAR LOS AZULEJOS?

VMPrint acaba de sumar un nuevo producto a su catálogo, se trata de un papel vinílico que se pega directamente sobre las cerámicas, sin necesidad de retirarlas o emparejar la pared. “Viene con un adhesivo incorporado, que traemos directamente de Alemania, y cuya ventaja es que se pega el rollo completo. Para disimular las uniones, se puede hacer un diseño ajustado al tamaño de los azulejos”, cuenta Francisca Holzapfel, fundadora de la tienda. Se recomienda que lo instale un empapelador y está disponible en cualquiera de los diseños de papeles murales. $24.990 el m². Se demoran cinco días hábiles y están haciendo cotizaciones por whatsapp.

Vm+Print