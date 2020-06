Buscador: Todo para ti

Ojos bien abiertos

Esta tienda online de objetos de diseño original tiene una serie de complementos para disfrutar este tiempo en casa, como este tazón de Vitra con un diseño original de Alexander Girard. @dissimilar.cl

Sabor latino

“Nace de la idea de acercar el arte a la cotidianidad del hogar. Con productos hechos a mano queremos llenar tus espacios de colores que dan vida; colores propios de nuestra tierra”, cuentan desde esta marca que rescata materiales y técnicas tradicionales de lugares ancestrales de Latinoamérica bajo el modelo de comercio justo. @atikux

Para regalarle

A propósito del Día del Padre, Philips propone hacer un especial regalo con sus productos de la línea de cuidado personal, existe una variedad de equipos para cortar, afeitar y modelar la barba, para que le regales el estilo que mejor lo representa. www.tienda.philips.cl

Primera persona: Camila Lucero (@huertoenmibalcon)

Soy fotógrafa de profesión, trabajo freelance y además tengo una tienda con productos a granel. Hace tres meses fui mamá por primera vez. Comparto mi departamento con mi pareja, mi hijo Fidel y mi gata Lola, mi fiel compañera en el huerto.

Hace dos años partí con una plantita de tomate y un romero en mi balcón; los compré en un jardín y los planté en otoño. El tomate sobrevivió hasta el verano y tuve mi primer pequeño fruto. Ahí me di cuenta de que se podía y quise transformar mi balcón en un huerto.

Siempre me han gustado los animales y la naturaleza, armar mi huerto me ha ayudado a estar más cerca de ella y tener mi pedacito verde en medio del concreto de esta ciudad. No creía que iba a poder cultivar alimentos en el balcón de mi departamento en La Reina, pero la chispa que se encendió con ese primer tomate fue difícil de apagar y dije: si acá pudo crecer un tomate, puede crecer todo. Y así empecé el desafío de crear un huerto en mi balcón en un espacio de 2 x1 m, donde además tiene que quedar espacio para una mesa, dos sillas y el colgador de ropa. Hoy tengo más de 20 cultivos diferentes en macetas colgantes y dentro del balcón. Todos los días salgo a buscar hierbas para mis comidas o algunas hojas para una ensalada o sopa; se siente muy bien poder cultivar tu alimento, y para ayudar a que otras personas lo puedan hacer creé @huertoenmibalcon, donde doy tips y consejos para que otras personas se atrevan y tengan uno en su espacio disponible. Pronto empezaré a hacer talleres online enfocados en huertos en balcones, ¡se puede! Y es más fácil de lo que se cree, no vas a tener grandes cosechas, pero cada hoja o fruto que saques es algo más que dejas de comprar, es algo que cultivaste con tus propias manos. Tener un huerto también te conecta con el alimento, conoces el ciclo de las frutas y verduras que comes, que lamentablemente desconocemos un montón. Cuando tuve mis primeras flores de lechuga y después semillas ¡no lo podía creer! Es muy lindo ver y conocer lo que cultivas.















Luz para todos

Este es un curso para todos los interesados en conocer los conceptos técnicos y prácticos de la luz, donde se podrá aprender sobre sus propiedades para el desarrollo físico y mental de los seres humanos, en áreas como la arquitectura, iluminación de interiores y salud pública, y también se abordarán asuntos de la vida cotidiana y laboral. La sesión es programada según la disponibilidad del profesor y tiene una duración de una hora. Para mayor información: cursos@ciluz.cl y www.ciluz.cl

Culinary connection Chile: Tiempo de Transformaciones

En la vida del sector restaurantero hay un antes y un después de esta pandemia; se están viviendo desafíos que replantean de manera abrupta desde su forma hasta el fondo. Por esto el festival nacional Ñam y la renombrada universidad española Basque Culinary Center (BCC) se unen en este evento gratuito, vía Zoom (previa inscripción con cupos limitados). Con esto Ñam inicia un ciclo de pequeños congresos llamados WebiÑam, en los que se profundizará sobre diversos temas locales en torno a la gastronomía y la alimentación, enriquecidos también por miradas globales y unificadoras. Tiempo de Transformaciones será el miércoles 17 de junio de 10 a 13 horas (Chile). La información de los invitados y los temas ya se encuentran en las páginas web y redes sociales de Ñam (www.ñam.org) y el BCC (www.bculinary.com/es/home)

Tienda Paula: Día del padre

Del 15 al 21 de junio vitrinea y apoya al emprendimiento chileno con una selección de más de 50 expositores, donde podrás encontrar ese regalo especial, además de promociones únicas y exclusivas. www.paula.cl

Pequeños objetos

A Marion von Borries nunca le gustaron los pinos y los adornos de plástico. “Después de un viaje a Alemania en temporada navideña me inspiré para partir creando mis propios adornos con materiales naturales. Y me di cuenta de que no era la única y vi que había un mercado para lo que yo hacía”. Y aunque partió con eso hoy “los motivos que busco trabajar son chilenos, como nuestros pájaros nativos y nuestras iglesias chilotas. Podría decirse que es una mezcla entre mi ascendencia alemana y mi cultura chilena”, cuenta. En la imagen, uno de sus pajaritos 7 colores. @estrellitas.navidad