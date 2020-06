Diseñando el futuro

Cristián está encerrado pasando esta cuarentena en Horcón con su mujer, Daniela Toledo –otro talento del diseño nacional–, y su hija. No se fueron a pasar la pandemia gozosos al mar, sino que al llegar a Chile y por el cierre de fronteras no han podido aún regresar a Shenzhen, China, donde viven. Unos amigos le prestaron esta casa, cuenta, para tener donde quedarse mientras se alarga la temporada forzosa acá, su tierra natal. A China, dice, llegó casi por accidente, hace unos 3 años. "Estaba trabajando en Londres cuando recibí unos correos por mi portafolio. Hacía unos meses que me llegaban y como eran de China iban al spam... fue muy chistoso, hasta que me di cuenta que me estaban tratando de contactar", cuenta, refiriéndose a la empresa Harman Kardon, del grupo Samsung, donde trabaja hasta hoy, a cargo de la división de experiencia de interfaces y de usuario. Cristián y su equipo han trabajado, por ejemplo, en uno de los últimos parlantes de JBL, audífonos para videojuegos de la misma marca que aún no llegan a Chile, asistentes de voz y sistemas de audio que se venden por miles en todo el mundo.

TOCAR, VER Y OÍR

En Harman, dice, aprendió de sonido. "Llegué a dirigir el equipo de UIUX (acrónimo de User Interfaces User Experience). Y aquí cuando uno mezcla diseño de producto y producción en masa –que solo se puede hacer en China o Asia–, la experiencia del usuario va más allá: es cómo el cuerpo, o el usuario, se relaciona con productos tangibles, la relación del espacio. En un auto sería cómo te conectas con los interruptores, los controles, cómo lees la información y cómo los productos te hablan aunque no tengan pantalla. Me acuerdo que en los 90 fue brutal el cambio de interfaz; pasar de trabajar en audio, con botones y perillas reales, a pantallas con íconos por botones; de tocar a hacer todo con el mouse... También me acuerdo de esa época, los software de referencia al principio ¿te acuerdas que eran como los equipos reales? Era una imitación, incluso aparecían los 'cables' por detrás del 'equipo', muy chistoso.

¿Se echa menos lo táctil? ¿Puedes reemplazar la sensación de mover una perilla, con una interface/pantalla digital; es relevante en tu diseño?

¡Siempre! Todo el mundo te puede decir lo que se siente al escribir en la pantalla de un iPad versus un teclado real, ¿cierto? El feedback físico que los botones entregan no se puede reemplazar. Se trató. Por mucho tiempo se buscó suplir un poco eso con vibraciones, pantallas blandas, pero nunca resultó.

Entonces, ¿cuál es la vía hoy por la que se decanta el diseño de UIUX?

La vía es volver un poco, es una mezcla. Lo que viene, y estamos trabajando, son botones con pantalla, con más de una función, que no requieran esos tremendos paneles activos, pero sí que te den cierto feedback físico. En términos de experiencia es muy importante.

¿Para los nativos digitales también es importante el feedback físico o con la pantalla y lo visual, están ok?

Sí, bueno, es supersimple. Con la pantalla pierdes ciertas cosas, sabes cómo influyen en los niños y pierdes la experiencia de otros sentidos, pero también es un buen compromiso: la industria genera pantallas baratas, tienen software que las apoyan y que permiten que todos tengan acceso a eso. Por el minuto es lo que tenemos y ha ayudado un montón, pero también es bueno mirar e ir más allá...

MI PARLANTE ME HABLÓ

Cuando Cristián dice "ir más allá" se refiere a la inteligencia artificial aplicada a los objetos que usamos. Está pensando también en los proyectos que tiene por delante: interfaces para autos eléctricos que, como dice, son nuevas marcas, "fabricantes que en un par de años van a llenar el mundo de autos eléctricos, y todos requieren nuevas interfaces que son superdigitales, todo es electrónico y es una nueva forma de relacionarse con el auto. Eso va a ser interesante".

Hablabas de ir más allá...

Más allá de la reacción áptica o física, por ejemplo, está la inteligencia artificial, que es un campo que se está incorporando en los parlantes. Les integras cierta personalidad, les das como un alma, que tiene que expresarse de una forma nueva, a veces con luces o sonidos.

No entiendo, que abstracto, ¿es la reacción del parlante?

Sí, incorporar esta personalidad artificial a un producto inanimado. Por ejemplo, todos los parlantes ahora, los de Google, todo su sistema de comunicación del lenguaje se basa en 4 luces, que es lo que tú ves. Con esas 4 luces el parlante tiene que ser capaz de comunicarte: "te estoy escuchando", "entendí", "no entendí lo que dijiste", "estoy pensando," "esta es tu respuesta", todo eso con luces.

EL CV EN 4 LÍNEAS

Cristián es diseñador industrial de la Universidad de Chile. Comenzó trabajando en interiorismo, "que es lo que usualmente hacen en Chile los diseñadores", dice. Siguió como director de arte y luego pasó a la iluminación de arquitectura con Douglas Leonard, "casi por accidente... y aprendí todo lo que sé de iluminación". Continuó en este rubro en Londres, hasta que hace un par de años lo llamaron para trabajar en China en Harman Kardon, y hoy se ocupa de UIUX. "Cómo lees la información y cómo los productos te hablan aunque no tengan pantalla; es una división de 8 personas y vemos sobre todo la parte de audio de consumo masivo. Tenemos a cargo JBL, Harman Kardon, Lexicon, AKG".

Explícame más...

En la compañía tomamos la inteligencia artificial que se ha ido desarrollando y yo traté de incorporarla a productos que tuvieran una personalidad, por ejemplo, en el asistente de voz Cortana de Microsoft. La interfaz que desarrollamos en términos de luz y respuesta creo que fue superexitosa; cómo con simples luces y animaciones das a entender todo tipo de personalidades y reacciones de la inteligencia artificial. Y eso ya es la experiencia llevada a un nivel superabstracto.

¿Está cambiando el modo de escuchar, relacionarnos con las cosas?

Sí, yo creo que se va a mover. En la película "Her", por ejemplo, donde el protagonista se enamora de una asistente de IA, él ocupa muy poco el teléfono, es más lo que habla. Es buena por eso, muestra cómo evolucionan las interfaces. Mucha gente pretende llegar a eso. Lo que pasa ahora es que están desacreditados por el tema de la privacidad, se dieron cuenta de que solo le dábamos información a Google o Amazon sobre nuestros hábitos para vendernos mejor publicidad cada vez que nos metíamos.

Es una nueva frontera ¿no?, integras sonido y luz que son energía en distinta escala, en una mirada cuántica...

Es una nueva frontera, claro, la luz es onda y partícula. Al diseñar uno está acostumbrado a la materia, el objeto físico o el espacio, pero acá trabajas con estos elementos intangibles, incorporas estos dos tipos de experiencia en productos que funcionan, se venden por millones y han sido superexitosos. Es algo que nunca esperé desarrollar, ¡fue por accidente! empezar a meterme en diseño intangible... me tiene bien orgulloso. Te enseñan que la luz no se vea, que no sepas de dónde viene, sino cómo afecta el paisaje, la geometría. Con el sonido es como lo mismo, se busca que sea parte “de” (el objeto). Eso pasa con el audio; aprendes que, como la luz, tienes que vivirlo, es pura experiencia, hay que experimentarlo, es difícil explicarlo en palabras.