Limpieza de Primavera

Limpieza made in Chile

1. FREEMET

Debutaron hace cuatro años y hoy están incluso en supermercados. Su último estreno es su limpiador en crema, ideal para baños y cocinas, elaborado con materias biodegradables, no tiene químicos nocivos y tiene esencias de eucalipto y menta. “En mi casa somos 5, lo uso todos los días y me dura cuatro meses. Nuestros productos no son más caros, limpian igual o mejor que los tradicionales y son más concentrados, por lo que tienen un mayor rendimiento”, dice Andrea Moraga, una de las fundadoras de la marca. @freemet_chile

2. BIOSENS

Usan principios activos de vegetales como el coco para lograr mayor limpieza de superficies y colorantes vegetales para identificarlos con seguridad. Así son los productos de esta marca chilena, que partió hace nueve años con cosméticos y que hace dos lanzó su línea para el hogar. Lavalozas, desinfectante de superficies (pisos, mesones de cocina, cerámicas, grifería), desinfectante para baños y uno de ambientes es lo que hoy tienen. “Son aptos para veganos, hipoalergénicos, biodegradables y sus olores están dados por fragancias certificadas que no dan alergias”, dicen. El lavalozas cuesta $4 mil los dos litros, y si se diluye alcanza hasta para tres meses, explican. Pedidos vía Instagram. @bioclairchile

3. Un rico olor

Lavanda y manzanilla, lemon tea tree y citrongrass son las tres fragancias de los recién lanzados higienizantes de Majén, ideales para limpiar lugares como la estación de trabajo, manillas, mesas y utensilios, y de paso dejarlos con un rico aroma. $4.490 los 50 ml.

majen.cl

Testimonial: Limpié mi colchón

“Compré mi colchón hace 9 años, lo he dado vueltas, pero nunca lo había limpiado. No sé si seré la única, pero creo que es un hábito que pocos tienen. Para recibir la primavera de buena forma llamé a la empresa Washouse, cuyos dueños sufrían alergias severas y hace dos años dieron con esta solución, la que decidieron comercializar. En una hora, y totalmente en seco, dejaron mi cama como nueva. El sistema es así: primero suavizan la superficie sacando motas, luego aplican luz UV para eliminar todo tipo de bacterias y gérmenes, por último aplican un potente aspirado que elimina el polvo, restos de piel y ácaros. Lo que más me gustó es que sus máquinas se usan exclusivamente en camas, aspiran el colchón por ambos lados, incluso cada uno de sus pliegues, algo que uno difícilmente haría. El servicio incluye la base del colchón, almohadas y el respaldo. Las máquinas que usan funcionan en base a filtros de agua. Cuando terminaron me mostraron todo el polvo que habían sacado y cómo el agua utilizada en las máquinas había pasado de ser transparente a bastante turbia. Al ver esto lo primero que pensé fue ¿por qué no lo había hecho antes? Sin duda, repetiré el proceso. Pasamos cerca de la mitad de nuestra vida en una cama, hay que cuidarla más”. $25.000, cama king.

washouse.cl

La cama de quienes sufren alergias debiese sanitizarse cada tres meses o cuando vuelvan los síntomas. Si no hay patologías, la recomendación es hacer una limpieza profunda del colchón cada seis, explican en Washouse.

Aseo industrial:

Baños y cocinas

Remover la grasa y suciedad acumuladas en la campana, encimera, horno y todos los muebles exteriores usando una vaporizadora que alcanza hasta 180 grados. Esto es lo que hacen en Clean Out, con un proceso que dura cerca de 3 horas ($55 mil). Otro de sus servicios estrella es la limpieza completa de baños: primero sacan los residuos, aspiran, si hay mucha suciedad aplican químicos desengrasantes y luego con vapor eliminan todo resto de suciedad en tina, WC, muebles y azulejos ($35 mil). Además realizan decapado de pisos flotantes, sofás, limpieza de alfombra, entre otros. “Tengo 4 gatos y 2 hijas, vienen a mi casa cada 6 meses a limpiar tapices, alfombras y cocina en profundidad; para ser un aseo que se realiza dos veces al año considero que sus precios son superrazonables”, cuenta la decoradora Francesca Bassi.

cleanout.cl

Nueva vida a las sillas Valdés

Margarita Purcell partió hace 5 años limpiando este icónico diseño chileno. Las primeras fueron las de ella y hoy su dato se mueve de boca en boca. Con un producto que trae de Argentina limpia el cuero en un proceso que repite varias veces, según el estado en el que estén, dejándolas prácticamente como nuevas. Las retira a domicilio o las recibe en su casa. Desde $25 mil cada silla (entre 2 y 4 días).

“He visto algunas sillas con 20 años como nuevas y otras en no tan buen estado, pero si están sucias hay que darle una oportunidad a la limpieza”, dice. Margarita Purcell

+56 9 8529 7327, @mmargaritapurcell.